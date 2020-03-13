Белорусы массово требуют ввести карантин во всех учебных заведениях 14 13.03.2020, 11:49

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Такие меры уже приняты в соседних странах.

На сайте petitions.by появилась петиция за введение карантина во всех учебных заведениях Беларуси в связи с распространением коронавируса, пишет сайт euroradio.fm. Прислать ее планируется в Минздрав и Минобразования.

В петиции предлагаются следующие меры по борьбе с распространением заболевания:

1. Ввести обязательное тестирование на наличие коронавируса всех студентов, приезжающих из-за границы, и их одногруппников, которые могли контактировать с ними.

2. Установить обязательный 14-дневный карантин для студентов, прибывающих из стран, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по Covid-19.

3. Запретить массовые мероприятия в учреждениях образования.

4. Перевести все учреждения образования на дистанционное обучение до ликвидации неблагоприятной эпидемиологической ситуации в европейском регионе — в частности, в Италии и других странах Западной Европы.

5. Регулярно проводить дезинфекцию общежитий, где проживают учащиеся.

6. Обеспечить студенческие и другие общежития средствами личной гигиены и дезинфекции за счёт средств республиканского бюджета.

В петиции говорится, что такие меры уже приняты в соседних странах — например, в Польше и Украине.

Министерству образования предлагают разработать план по переводу всех учреждений образования на дистанционное обучение в срок не более 10 рабочих дней.

Кроме того, в петиции предлагают обратить внимание на пожилых людей — группу, наиболее подверженную заражению коронавирусом: «Также мы просим ввести дополнительные меры по защите пожилых людей от возможного заражения Covid-19. Сейчас они путешествуют наземным транспортом, ходят в магазины, на рынки и в поликлиники, проводят оплату и получают пенсии в почтовых отделениях — в общем, регулярно посещают основные места передачи нового вируса по всему миру. Это делает их уязвимыми и ставит их жизни под угрозу».

По состоянию на 11:30 13 марта под петицией было более 2900 подписей.