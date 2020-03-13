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В Беларуси коронавирус выявлен уже у 27 человек

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  • 13.03.2020, 14:13
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В Беларуси коронавирус выявлен уже у 27 человек

Минздрав обновил данные по эпидемии.

РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны, сообщает пресс-служба Минздрава.

В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения «контакты первого уровня».

Вчера количество зараженных коронавирусом Минздрав оценивал в 22 человека.

«7 заболевших дали по 2-3 контакта заразившихся. Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек «первого контакта», — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что белорусские власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране».

Ранее, белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

Минздрав Беларуси отказался вводить карантин в детских садах и учреждениях образования, несмотря на то, что тысячи белорусов требуют от властей это сделать. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич также потребовал от властей безотлагательно ввести карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Тем временем соседи Беларуси — Польша, Литва, Латвия — принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.


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