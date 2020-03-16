Хроника коронавируса: в Европе — резкий рост числа заболевших 16.03.2020, 11:11

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Какие меры приняли страны?

Крупные страны Европы — Испания, Франция и Германия — последовали примеру Италии и ввели жесткие ограничения, чтобы бороться с распространением коронавируса. Весь мир впервые «обогнал» Китай по числу зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), пишет tut.by.

По данным на полночь 16 марта, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев коронавируса, 6065 летальных исходов. Примерно половина пациентов выздоровела (около 75 тысяч).

Количество случаев болезни за пределами Китая впервые превысило количество внутри страны: 81,1 тысячи случаев в Китае — и 81,7 тысячи в других странах.

В Китае выздоровели уже 67 тысяч человек — это 75% всех заболевших за все время. Погибли 3,2 тысячи человек, 3,9% от всех пациентов. В Южной Корее количество случаев заболевания достигло 8,1 тыс. (из них 75 смертей и 510 выздоровлений).

В Италии число зараженных превысило 27 тысяч (+ 2,8 тысячи за сутки). За один день погибли 368 человек, общее число жертв болезни достигло 1,8 тысячи. Во всей стране — строгий карантин, но местные жители умудряются петь песни с балконов.

В Иране уже 13,9 тысячи зараженных, 724 погибших и 4,6 тысячи выздоровевших. Вице-президент страны Эсхак Джахангири поправился после заболевания и возвращается к работе.

В Испании зафиксировано 7,7 тысячи случаев коронавируса. Всего за день число заразившихся увеличилось на две тысячи, в стране уже 289 летальных исходов (+100 за сутки). Власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Вирус обнаружен у супруги испанского премьера, а также у двух министров. Заражены оказались 5 футболистов и тренеров футбольного клуба «Валенсия».

В Германии зарегистрировано уже 5,8 тысячи случаев (+1200 за сутки), 11 смертей и 46 выздоровлений. Власти Германии приняли решение закрыть границу с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. Новые меры вступают в силу утром 16 марта.

Во Франции заразились уже 5,4 тысячи человек (+900 за сутки), умерли — 120. Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

Четыре страны — соседки Беларуси — Польша, Литва, Латвия и Украина — ввели ограничения на границах. К примеру, Литва (12 заражений) запретит въезд иностранным гражданам с 16 марта, но еще трое суток страну можно будет пересечь транзитом, чтобы вернуться домой. Польша (119 случаев) уже закрыла границу для всех легковых автомобилей.

В России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63 (+4 за сутки).

Напомним, что в Беларуси, по последним данным Минздрава, 27 пациентов с коронавирусом. Предварительные анализы еще пятерых дали положительный результат, проводится уточняющая диагностика. Карантин все еще не введен.