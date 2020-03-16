Лукашенко о коронавирусе: Для нас это не самое главное 147 16.03.2020, 12:25

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Диктатор не собирается вводить карантин.

Лукашенко сегодня снова высказался на тему коронавируса, сообщает БелТА.

"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - сказал он.

Лукашенко заявил, что "в Беларуси адекватно реагируют на угрозы". Также диктатор дал новый совет по коронавирусу.

"Не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал он

Диктатор заявил, что "в Беларуси некуда девать маски".

"Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос", - сказал он.

Также диктатор заявил, что "ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров".

"Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - сказал Лукашенко.

Диктатор считает, что "в Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса".

"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - сказал Лукашенко.

В то же время в Беларуси не предпринимаются никакие меры карантинного характера. белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство "оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий". Также глава Минздрава заявил об "особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом".

В это же время страны-соседки Беларуси ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. Даже РФ закрывает границу с нашей страной.