Спустя два дня Минздрав опубликовал информацию о зараженных коронавирусом

Спустя два дня Минздрав опубликовал информацию о зараженных коронавирусом12
- 16.03.2020, 12:46
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В Беларуси выявили девять новых случаев.
В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев РНК коронавируса. Об этом 16 марта сообщает официальный Telegram-канал Министерства здоровья Беларуси.
Еще в конце прошлой недели было известно о 27 случаях заражения коронавирусом в Беларуси.
Напомним, что во многих странах Европы введены чрезвычайные меры и жесткие ограничения в связи с быстрым распространением коронавируса.