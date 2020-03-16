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Спустя два дня Минздрав опубликовал информацию о зараженных коронавирусом

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  • 16.03.2020, 12:46
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Спустя два дня Минздрав опубликовал информацию о зараженных коронавирусом
Фото: ТАСС

В Беларуси выявили девять новых случаев.

В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев РНК коронавируса. Об этом 16 марта сообщает официальный Telegram-канал Министерства здоровья Беларуси.

Еще в конце прошлой недели было известно о 27 случаях заражения коронавирусом в Беларуси.

Напомним, что во многих странах Европы введены чрезвычайные меры и жесткие ограничения в связи с быстрым распространением коронавируса.


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