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Врач: Ворота для проникновения коронавируса распахнуты настежь

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  • 21.03.2020, 19:25
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Врач: Ворота для проникновения коронавируса распахнуты настежь
Фото: ТАСС

Обращение белорусского доктора в связи с пандемией.

Обращение доктора Александра Лобана в связи с пандемией короновируса опубликовал сайт harodniaspring.org:

- В то время, как пандемия коронавируса охватывает всю Европу, когда все наши соседи закрыли свои границы и принимают беспрецедентные карантинные меры, белорусские власти не проводят адекватных действий для защиты страны от смертельно опасного вируса. Поэтому я считаю своим долгом гражданина и врача обратиться и к обычным белорусам, и к людям из высших структур власти.

Меня зовут Александр Лобан, я врач, долгое время жил и работал в Нидерландах. Я хорошо знаю ситуацию там и могу её сравнивать с тем, что происходит в Беларуси.

Во вторник 17 марта я прилетел из Нидерландов в Минск. Я был шокирован практическим отсутствием контроля в Национальном аэропорту. Никто не измерял у меня температуру, никто не спросил меня о здоровье и возможных жалобах, я не заполнял никаких анкет, вообще ничего. Бери чемодан и выходи из аэропорта! Ворота для проникновения коронавируса распахнуты настежь.

Я думаю, что мои коллеги-врачи хорошо осознают опасность такой "открытости страны" в сегодняшних условиях. Но у нас ведь есть самый главный «эксперт» во всех областях, от «питерского периода» жизни Франциска Скорины до колхозных коров. Он же и «величайший эксперт» в вирусологии и эпидемиологии, в лечении коронавируса трактором, полем, водкой и баней. Это было бы смешно, если бы не было так смертельно опасно. Опаснейший вирус стоит у наших дверей. В соседней Европе более 100 тысяч заболевших и тысячи смертей. Рост заболеваемости круто идет вверх. Все соседи закрыли свои границы для иностранцев. И только Беларусь по-прежнему впускает на свою территорию всех и отовсюду. Я не хочу, чтобы смертельно опасный вирус убивал мой народ здесь, в нашем доме, из-за упрямства и ограниченности белорусского правителя и трусости его окружения. Да, именно трусости. Я уверен, что понимание опасности эпидемии в Минздраве и правительстве есть, но боязнь высочайшего гнева, боязнь потерять тёплое кресло оказывается сильнее совести, а для некоторых и сильнее врачебного долга.

Я обращаюсь к министру здравоохранения Владимиру Каранику. Владимир Степанович! Мы с вами заканчивали один мединститут в Гродно. Я несколько раньше, но в принципе у нас были одни и те же учителя. Я уверен, что вы понимаете всю опасность ситуации. Найдите в себе смелость заявить о необходимости введения ограничений на въезд не граждан Беларуси, а также о необходимости хотя бы некоторых карантинных мер внутри страны. Это нужно сделать безотлагательно! Через несколько дней может быть поздно!

Я обращаюсь к специалистам - эпидемиологам, инфекционистам, вирусологам. Ваш долг - защитить страну и людей. Говорите открыто и честно о своей позиции. Мне хотелось бы верить, что в Беларуси найдутся врачи, которые найдут в себе смелость потребовать закрытия границ и более активных профилактических мер в стране.

Беларусь стала уже и экспортером инфекции. Казахстанская санитарная служба выявила двух инфицированных пассажиров на борту самолета из Минска. И хотя эти люди вроде бы не белорусские граждане, какая разница - ведь они находились в Беларуси, а значит могли инфицировать десятки и сотни людей.

На сегодняшний день даже в Китае зарегистрированы более 30 случаев коронавируса, привезенного из Европы. То есть китайцы заразились в Европе и привезли вирус назад в Китай. А Беларусь тут, рядом с Европейским союзом, в гораздо большей опасности. Это счастье для Беларуси, что все соседи закрыли свои границы и таким образом в значительной мере снизили миграцию и завоз вируса к нам.

Отсутствие свободы слова, свободы высказывания своего мнения приводит к катастрофам. Не все знают, что пандемии коронавируса могло бы не быть, если бы в Китае была бы эта самая свобода слова. Ещё до развития эпидемии китайский врач Ли Вэньлян (кстати, мой коллега-офтальмолог) предупреждал об опасности нового вируса. В конце декабря 2019 года он обратил внимание на то , что в больнице в Ухане семь человек были помещены в карантин с симптомами, напоминавшими атипичную пневмонию. Он сообщил об этом в социальной сети. Вскоре китайские спецслужбы вызвали доктора и запретили ему распространять информацию, назвав ее ложной. Вот так. А если бы свобода слова в Китае не подавлялась, может и не было бы этой всемирной теперь катастрофы.

Доктор Ли Вэньлян заразился сам и скончался в феврале 2020 в возрасте 34 лет от коронавирусной пневмонии. Светлая ему память.

Со мной в самолете из Амстердама летело очень много россиян. Они возвращались домой через Амстердам и Беларусь из многих европейских стран. Из аэропорта они вышли без всякого эпидемического контроля, и что они привезли в себе, никому не известно. Добирались домой в Россию они, конечно, обычными поездами и автобусами, вместе с другими людьми. Дай Бог, чтобы среди них не было инфицированных коронавирусом. А сколько таких бесконтрольных людей прилетает каждый день в Беларусь!

На совещании 19 марта Лукашенко назвал несусветной глупостью решение наших соседей закрыть границы. Я советую Лукашенко подходить к зеркалу, когда он произносит слова о "несусветной глупости". Все оказываются глупцами - страны Евросоюза, Россия, Украина. «Самый умный» сидит в Минске, это всем известно...

Упрямство белорусского правителя, непринятие мер по ограничению перемещения иностранных граждан через белорусскую границу - это преступное бездействие. Такое бездействие может обернуться катастрофой для нас всех.

Мы, люди молодого, среднего, и даже предпенсионного возраста в большинстве своём переживем заболевание коронавирусом. А вот наши родные пожилые мамы, отцы, бабушки, дедушки имеют большой шанс умереть. Я призываю вас, люди, подумать об этом и не молчать.

Если разразится эпидемия, Лукашенко найдет куда убежать от вируса. Он и его многочисленные дети и внуки укроются в загородных резиденциях. Их, резиденций, хватит на всю родню. И ездить он будет в "Майбахе". А куда денемся мы из наших многоэтажек и общественного транспорта?

В конце своего обращения я хочу сказать несколько слов людям из белорусских спецслужб. Подумайте о том, что у вас тоже есть пожилые родители, и этим выступлением я пытаюсь защитить и их жизни.

Мне глубоко запал в сердце рассказ итальянского врача, описавшего, как умирают старики с коронавирусной пневмонией. Они уходят в сознании, понимают, что умирают, но не могут больше дышать, как будто тонут. И самое страшное для них - что они перед смертью не могут попрощаться со своими близкими, с детьми и внуками...

Люди! Я призываю вас к солидарности и смелости в этот трудный час. Не молчите! Активно высказывайте свою позицию в соцсетях, на YouTube, везде, где сможете. Требуйте от власти действенных мер, и в первую очередь закрытия границ Беларуси от завоза вируса извне. Многое сейчас зависит от нас. Это - вопрос жизни и смерти наших родных близких людей.


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