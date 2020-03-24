Белорусский врач о действиях властей при коронавирусе: Из Нидерландов написали - что это за сумасшедшие? 27 24.03.2020, 11:58

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Александр Лобан обратился к Минздраву и всем белорусам.

Врач из Беларуси Александр Лобан, который 16 лет работал в Нидерландах, обратился к белорусским властям с призывом ввести в стране карантин и закрыть границы. Почему он не сдал тест на коронавирус в аэропорту в Минске, на какой режим перешли врачи в Амстердаме и что сейчас могут сделать священники, сообщает «Радыё Свабода».

«Это вопрос жизни и смерти»

Александр Лобан окончил медицинский институт в Гродно в 1986 году. По специальности офтальмолог. С 2003 по 2019 год жил в Нидерландах, работал в организации, которая помогает людям со слабым зрением. Ему 56 лет. Сейчас живет в Беларуси.

20 марта Лобан выложил аудиообращение министру здравоохранения Владимиру Каранику, врачам и всем белорусам.

«Я призываю вас к солидарности и смелости в это трудное время. Не молчите! Активно выражайте свою позицию в социальных сетях, на YouTube, везде, где сможете. Требуйте от властей действенных мер, и в первую очередь закрытия границ Беларуси от завоза вируса извне. Многое сейчас зависит от нас. Это вопрос жизни и смерти наших родных, близких людей», - говорит врач.

«Если промолчишь, сам себя будешь корить, что не сделал того, что было нужно», - объясняет Александр, почему выразил свою позицию публично.

«Тотальный контроль на границе важнее карантина внутри страны»

Журналисты встретились с Александром не в помещении, а на открытом воздухе. Перед разговором собеседник предупредил, что 6 дней назад вернулся из Амстердама, симптомов коронавируса у него нет, но надевает на лицо марлевую маску, которую купил в белорусской аптеке.

Лобан в этом году провел в Нидерландах неделю в середине марта. Прилетел из Амстердама в Минск 17 марта. По его словам, в аэропорту его никак не проверили, болен ли он, не записали его данные.

В аэропорту можно было добровольно сдать тест на коронавирус. Однако, как говорит Лобан, мазок брал один специалист. К нему стояла очередь примерно из 30 человек, которая могла продвигаться и несколько часов.

«За 20 минут прошли 2-3 человека. Я не мог столько стоять, мне нужно было добраться до Гродно. К тому же это опасно: люди из разных стран стоят плотно друг к другу. Мне эти лишние контакты не нужны. Следовало бы посадить 10 лаборантов, которые бы забирали мазки. По моему мнению, тотальный контроль на границе сейчас самое важное, он даже важнее карантина внутри страны», - говорит врач.

По его мнению, следует тем, кто прилетает и приезжает в Беларусь, мерить температуру и заполнять анкеты: откуда прилетел человек, где его потом найти.

«Призывайте ваших прихожан не ходить сейчас в храмы - и на Пасху, и на Вербное воскресенье»

- Что, по вашему мнению, следует сделать в Беларуси, чтобы уменьшить последствия пандемии коронавируса?

- Стоит закрыть границы Беларуси для людей, которые едут просто так, туристам, которые едут навестить родственников. Ограничить въезд для неграждан, разрешать только в исключительных случаях. Своих граждан следует принимать. Я оцениваю обстановку здесь как условно спокойную, но сколько она такой будет, неизвестно.

- Вы верите официальным цифрам, которые дает Минздрав?

- У меня нет оснований говорить, что это ложь, и нет оснований говорить, что это истинные сведения. В нашей стране официальной статистике не всегда можно верить, так как она делается по наивысшим приказам. Верить тому, что 76 и больше ... Не знаю. Может потому, что тестирования нормального нет в районной больнице. Умер человек от пневмонии и скончался. Кто его проверяет, от чего он умер?

- Какие еще меры, по вашему мнению, следует принять?

- Отменить все массовые мероприятия, где люди плотно сталкиваются друг с другом. Мне из Нидерландов написали, что за сумасшедшие живут в Беларуси, так как это единственная страна, где продолжают играть в футбол со зрителями. Все футболы-хоккеи нужно отменить.

Я еще раз обращаюсь к служителям церкви - православной и католической: «Призывайте ваших прихожан не ходить сейчас в храмы и на Пасху, и на Вербное воскресенье». Туда придут верующие преимущественно пожилого возраста, они в группе риска. Они там будут плотно стоять. Если туда придет кто-то инфицированный, это может стать таким источником расширения вируса, что после никто не локализует.

Считаю, что нужно закрывать вузы, так как студенты могут на расстоянии слушать лекции, проводить семинары онлайн. В случае с детскими садами и школами есть проблема: куда поведут люди своих детей, когда им нужно на работу? Но если будет достигнут определенный порог заболевания, нужно будет закрывать и садики тоже.

- Насколько правильно было бы позволить всем желающим делать тест на коронавирус, платно или бесплатно?

- Думаю, что неверно. Это создаст толпы в поликлиниках, это лишние контакты. Это не противоэпидемическое мероприятие, оно может даже способствовать расширению инфекции.

- Разве не поздно сейчас вводить какие-то меры в Беларуси?

- Если отталкиваться от цифр, которые дает министерство здоровья, то не поздно.

Эпидемия в Нидерландах началась после карнавала

Александр Лобан рассказал об опыте Нидерландов. Эпидемия коронавируса там началась из южных провинций, где 23-25 ​​февраля устраивали карнавал. По данным на 23 марта у 4749 жителей Нидерландов подтвердили коронавирус, 213 из них умерли.

«Они вовремя не среагировали, не приняли мер. Люди, которые возвращались из горнолыжных курортов Северной Италии, Швейцарии, шли на карнавал. Сейчас все больницы в южных провинциях Нидерландов переполнены. Это распространилось и на всю страну», - говорит Лобан.

- Какие меры государство приняло дальше?

- Отменили все занятия в школах, университетах. Запретили работу ресторанов, баров, кафе, клубов, спортивных организаций. Общественный транспорт до последнего времени работал, но водитель был отгорожен лентой и более 5 человек не могли войти в автобус. Власти призывали людей оставаться дома, не ходить никуда, только за продуктами или в очень большой нужде. Оставаться на дистанции 1-1,5 метра друг от друга. Там люди выполняют советы, в отличие от наших людей.

Чтобы выполняли, нужно безостановочно говорить. Иначе ты станешь в очередь в белорусском магазине за метр-полтора, как положено, а к тебе подойдет кто-то сзади и будет дышать в затылок. Пока власти и медиа говорят, что ничего нет, все спокойно, что это фейк, паника ... Это не паника, это необходимые меры противостояния вирусу. Лучше больше мер, чем нужно, чем получить то, что сейчас происходит в Западной Европе.

Мой сын сейчас работает в больнице в Амстердаме. Они учитывают итальянский опыт. В Италии катастрофически не хватает врачей, они заболели. Там (в Амстердаме. – Ред.) сделали реорганизацию. Отменили все плановые приемы. Медицинский персонал сформировали в бригады: неделю работает одна бригада, неделю другая. Если первые выйдут из строя, тогда их заменят другими. Чтобы не все сразу заболели. Это принцип военной медицины.

В Италии докторам также пришлось применить принципы военной медицины к пациентам: оказывать помощь прежде всего тем, кого можно вернуть в строй. Вот задыхаются 50-летний и 70-летний пациенты. Они спасают 50-летнего. Это трудный нравственный выбор.

«Требовать от властей, давать им советы, высказывать свое мнение»

- Вы говорили, жители Нидерландов сначала достаточно беспечно отнеслись к угрозе коронавируса. Что именно поменяло их сознание и заставило принимать меры безопасности? Что могут от них перенять белорусы?

- Чтобы люди начали адекватно реагировать на эту опасность, им нужно постоянно об этом говорить в средствах массовой информации. Не только мойте руки, не только исключайте контакты с людьми пожилого возраста. Если есть возможность - не пользуйтесь общественным транспортом. Нужно быть на расстоянии друг от друга. Не становитесь в очередь очень плотно. Не посещайте массовые собрания.

Там выступил премьер-министр с обращением к нации и призвал все это делать. Через мобильные телефоны, если есть общегосударственная опасность, рассылаются сообщения. Они всем регулярно приходят: «Оставайтесь дома», «Не выходите без надобности», «Вместе победим».

Я не ожидаю, что в Беларуси государственные лица на высоких постах выступят с такой речью, так как Лукашенко сказал обратное. Он человек упрямый, он никогда не признается, что сказал неправильные вещи. Есть надежда, что кто-то из белорусских медиков, министерство здоровья выскажут свое мнение, которое идет вразрез с мнением Лукашенко. Например, главный врач 3-го детского госпиталя в Минске (Максим Очеретний. – Ред.) призвал людей оставаться дома.

- Насколько его жест был рискованный в белорусском системе здравоохранения, где врач высказался по собственной инициативе без приказа сверху?

- Он сделал так, как мог в данной ситуации. Он высказался в той мере, в которой мог высказаться без последствий для себя. Это хороший шаг. Ведь сказать столько, сколько сказал я, в его ситуации невозможно. В моем дипломе стоит штамп, что я принял присягу врача Советского Союза. Сейчас пишут - присягу врача Республики Беларусь. Это нас всех обязывает. Когда-то врачи, чтобы найти средство от эпидемии, вводили себе смертные бактерии, заражали себя, ставили эксперименты на себе.

- Сейчас белорусская общественность ищет, чем помочь в борьбе с вирусом: от сбора средств на аппараты искусственного дыхания до поддержки медиков-инфекционист кофе. По вашему мнению, как могут помочь отдельные люди и целые компании?

- Помогать людям пожилого возраста, чтобы они не ходили в магазин за продуктами, можно им принести это, чтобы уменьшить их контакты. Делать это бесконтактно. Что касается помощи медицинским учреждениям, я не знаю, чем могут небогатые белорусы помочь. Аппарат искусственной вентиляции легких стоит 50 тысяч долларов. А требовать от властей, давать им советы, высказывать свое мнение - это можно.

Лобан не исключает, что им также может заняться КГБ по приказу Лукашенко. Но уезжать из страны пока не собирается. Держится позиции: «Делай, что нужно, и будет как будет».