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Появилось видео нападения безбилетницы на контролера в Барановичах

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  • 7.03.2020, 14:56
Появилось видео нападения безбилетницы на контролера в Барановичах
Иллюстрационное фото

Происшествие случилось 2 марта.

Телеканал ОНТ показал видео нападения в Барановичах безбилетницы на контролера. Происшествие случилось 2 марта. 44-летняя женщина-пассажир категорически отказалась оплачивать проезд в городском рейсовом автобусе. Не захотела она платить и штраф, на остановке попыталась выйти из салона. Выход перекрыла контролер. Тогда безбилетница схватила ее за волосы и несколько раз ударила в лицо.

До приезда милиции хулиганку закрыли в салоне. Возбуждено уголовное дело.


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