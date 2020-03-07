Появилось видео нападения безбилетницы на контролера в Барановичах 1 7.03.2020, 14:56

Иллюстрационное фото

Происшествие случилось 2 марта.

Телеканал ОНТ показал видео нападения в Барановичах безбилетницы на контролера. Происшествие случилось 2 марта. 44-летняя женщина-пассажир категорически отказалась оплачивать проезд в городском рейсовом автобусе. Не захотела она платить и штраф, на остановке попыталась выйти из салона. Выход перекрыла контролер. Тогда безбилетница схватила ее за волосы и несколько раз ударила в лицо.

До приезда милиции хулиганку закрыли в салоне. Возбуждено уголовное дело.