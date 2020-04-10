Алесь Круткин: Лукашенко должен стать на колени перед врачами 8 10.04.2020, 13:23

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Алесь Круткин

И просить прощения за смерти их коллег, нищенские зарплаты и унижение.

Новое видео появилось на YouTube-канале известного блогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина:

- В первую очередь, хотелось бы высказать слова поддержки белорусским врачам, - говорит Алесь Круткин. - Вы сейчас на линии фронта, на передовой, вы несете потери, мы знаем об этом, вы совершаете подвиг каждый день, спасая жизни.

Сражаться, не имея элементарных средств защиты, оружия и информации очень тяжело. Наши врачи сегодня в очень сложном положении. Не хватает масок, средств индивидуальной защиты, тестов… Да что там говорить, на весь район - пару аппаратов ИВЛ. Многие врачи уже и сами заразились этой чумой 21 века.

При этом, Лукашенко имеет наглость обвинять врачей в непрофессионализме, а руководство Минздрава – угрожать увольнением за предоставление информации блогерам и журналистам. Боюсь, что после победы над коронавирусом, если он не заберет с собой безумного диктатора, врачи просто сбегут за границу. Такого отношения со стороны властей они не простят. Лукашенко и чиновники должны стать на колени перед медиками и просить прощения за свое отношение к ним, за смерти их коллег, за нищенские зарплаты и унижение.

Но это потом. А сегодня наша задача – обеспечить надежный тыл нашим врачам, помочь обеспечить их всем необходимым. Под этим видео – ссылки, по которым можно оказать поддержку тем больницам, которые в ней нуждаются.

Все для фронта, все для победы – эти слова вновь стали актуальны.

Новости которые поступают к нам, блогерам похожи на фронтовые сводки. Витебская область в огне. Тысячи людей в больницах, мы регулярно получаем сообщения о смертях. Цифрам официальной статистики давно никто не верит. Знакомые, подхватившие коронавирус, есть уже практически у каждого. О чес говорить, если среди зараженных – бывшие неприкасаемые – лукашенковские чиновники. Заболел короновирусом председатель бешенковичского райсполкома. На карантине представители районных властей в Новополоцке и Докшицах, сотрудники милиции в Орше и Глубоком. Среди заболевших – руководители предприятий и силовики.

Видите, вирус не щадит никого – ни работягу с завода, ни чиновника. Перед ним все равны, смерть грозит каждому. Кстати, чиновники уже начали это понимать и саботировать приказы умалишенного начальника. На дистанционную работу переходят государственные органы.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь сообщает о том, что до стабилизации эпидемиологической ситуации личные приемы граждан (устные приемы) организуются посредством телефонной связи.

В исполкомы Минобласти ограничили доступ посторонних, документы с проходной забирают в перчатках.

В Минске приостановили работу межрайонный регистрационный отдел УГАИ на авторынке «Малиновка»и межрайонный регистрационно-экзаменационный отдела ГАИ на улице Серова.

Во многих городах закрываются государственные учреждения, кафе, бары. "По техническим причинам", конечно. Но хоть так, уже хорошо.

На дистанционную работу даже переводят часть сотрудников милиции. Например, в Мяделе и Орше местные РУВД фактически на карантине.

Вчера вирус захватил новые территории Брестчины и Гродненщины, откуда ранее поступада информация о единичных случаях. Новые очаги в Столбцах и Ждановичах Минской области, Бобруйске и Осиповичах Могилевской области, Речице и Светлогорске Гомельской области.

Вся Беларусь словно горит в огне. Имеет температуру под 40 и свистящие смертоносные хрипы в легких.

Мы уже не надеемся, что сумасшедший диктатор, виновный своими действиями в фактическом геноциде беларусов, введет карантин. Мы его ввели сами. И теперь важно убедить в необходимости оставаться дома тех, кто пока еще слишком легкомысленно относится к опасности. Позвоните 10 своим знакомым, расскажите им, что нужно делать, попросите оставаться дома. Наше спасение – в наших руках. Наше спасение – народный карантин.

Аппаратов ИВЛ, мест в больницах, тестов на всех не хватит. Врачи уже работают по 18 часов в день, многие ночуют в больницах, их ряды сокращаются. Уже совсем скоро медикам придется выбирать, кого отключать от вентиляции – молодого человека 30 лет или пожилого, которому уже за 60. Чтобы было понятней – вас или вашу пожилую мать. С таким выбором уже сталкиваются врачи в Италии и Испании. И они отключат вашу мать. Не хотите быть невольным убийцей - придерживайтесь карантина! Сидите дома! Не слушайте меня, послушайте врачей.

Под видеороликом, как всегда, самые актуальные материалы по сегодняшней трудной ситуации.

Берегите себя и до скорой встречи!