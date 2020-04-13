Врач Александр Лобан: В белорусских больницах может произойти коллапс 28 13.04.2020, 7:40

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Фото: sb.by

В ближайшее время вероятен массовый наплыв тяжелых больных COVID-19.

Врач из Гродно Александр Лобан, который 16 лет работал в Нидерландах, первым из белорусских медиков обратился к властям с призывом ввести в стране карантин и закрыть границы. Сегодня он ведет видеоблог о ситуации с эпидемией коронавируса в Беларуси.

В интервью Charter97.org Александр Лобан рассказал, по какому пути может пойти заболеваемость COVID-19.

- Вы первым из медиков в Беларуси заявили, что белорусские власти оставляют открытыми ворота для коронавируса, и сейчас продолжаете информировать людей о реальной ситуации с инфекцией. Почему вы решили выступать c публичными заявлениями?

- Это, конечно, высокие слова, но просто у меня есть понятие совести и врачебного долга. Поэтому я и дальше собираюсь продолжать высказывать свое мнение.

Ведь достоверной статистики от Минздрава мы так и не услышим, особенно по смертности. Летальные исходы будут и дальше выводиться из-под диагноза «коронавирус».

Никто иной, как сама замминистра здравоохранения Елена Богдан сказала на брифинге 9 апреля: «Если у человека был COVID-19, который мы элиминировали из организма, и из-за него запустились процессы по хроническим болезням - значит, этот человек умер не от коронавируса». Это сильно отличается от общемирового подхода, где считают, что именно коронавирус мог стать причиной обострения сопутствующих болезней, иначе человек бы спокойно жил еще много лет. Но у нас, как понятно из официальных высказываний, будет «креативный» подход к статистике.

Конечно, это шутка про «креативность»: на самом деле - это просто упрямство и самодурство диктатора. Этот «вирус с усами» ответственен за все. Минздрав, я думаю, понимает, насколько опасно ситуация, но все молчат и дрожат за свои кресла.

Посмотрите, как на том же брифинге Богдан изворачивалась и не хотела приводить статистику по заболевшим медикам. Она даже переходила на агрессивный тон. Все ждут, что им скажут с улицы Карла Маркса.

- Вы без всяких симптомов были госпитализировали с подозрением на коронавирус. Расскажите, как это было?

- В субботу, 21 марта, я поставил свое обращение к властям на Youtube. Во вторник утром мне уже позвонила заведующая амбулаторией.

Самое интересное: я долгое время жил в Нидерландах, вернулся лишь в конце 2019 года в Беларусь. В гродненской амбулатории нет ни моей карточки, ни каких-то контактных данных - я там вообще никогда не был. Но заведующая мне позвонила и сказала: к ним поступили сведения, что я вернулся из Нидерландов и мне нужно вручить памятку по самоизоляции. Говорю: хорошо, пусть приходят.

В назначенное время был звонок в дверь, там стояла заведующая в защитном снаряжении, с чемоданчиком в руке и участковый с видеорегистратором. Видимо, он пришел зафиксировать для истории картинку моей госпитализации.

Заведующая сказала, что должна мне обследовать и проверила горло, которое, по ее словам, «было красным», хотя я никакой боли не чувствовал. Взяла бесконтактный термометр, навела на лоб: «О, 37,1 – это показания для госпитализации. У вас есть признаки коронавируса».

Затем они вызвали «скорую» и меня увезли в инфекционную больницу, где я провел 7 дней в одиночном боксе. За это время у меня взяли два анализа на коронавирус. Оба они были отрицательными.

Врачи, с которыми я разговаривал, не понимали причины моей госпитализации. Когда я рассказывал, что это причина не эпидемиологическая, а идеологическая, говорили: «Не может такого быть!». Но заведующая сама сказала, что приказ о моей госпитализации пришел к ней «сверху». Таких, как я, тогда прилетало в страну сотни - и никто из них не был госпитализировал, а мне написали: «контакт второго уровня».

- По вашему впечатлению, готовы ли белорусские больницы к вспышке эпидемии и резкому росту количества больных?

- По прогнозам, пик заболеваемости будет примерно в конце апреля-начале мая. Кстати, об этом заявил и министр здравоохранения Караник. Только он сказал это через неделю после того, как я привел данные на основе математического анализа Павла Скумса. По его прогнозу, в Беларуси в конце апреля может быть от 700 до 4 500 заболевших в день.

Напомню, что 10 апреля только официальная «статистика» Минздрава насчитала 500 новых случаев коронавируса за сутки - а ведь это далеко неполные данные. Высока вероятность, что кривая заболеваемости может пойти вверх по максимальному сценарию, и скоро у нас будут эти 4,5 тысячи заболевших в день.

Что касается готовности больниц… В Беларуси есть достаточный коечный фонд: более 20 коек интенсивной терапии на 100 000 населения. Это радует, но одно дело койки и аппараты ИВЛ, а другое дело - защищенность врачей. Аппарат ИВЛ сам по себе - просто железяка, которой умеют пользоваться врачи-реаниматологи. Когда они «выйдут из строя», поскольку обеспеченность больниц средствами защиты для врачей далеко в не самом лучшем состоянии, то кто будет работать на этих аппаратах? Уже ходит шутка: сиди дома, если не хочешь, чтобы тебя потом интубировал гинеколог.

- То есть, белорусские врачи в первую очередь оказались под ударом эпидемии и может получиться так, что скоро нас будет некому лечить?

- В этом нет ничего удивительного. Отношение к медикам и к самой эпидемии коронавируса идет с самого «верха».

В Европе власти постоянно говорят о том, что нужно сидеть дома, вводят строгие карантинные меры, штрафы. А у нас Лукашенко опять заявляет, что «мы все заболели гриппом, а его просто назвали коронавирусом».

И это - только одно из высказываний Лукашенко, которое никогда бы не позволил себе нормально воспитанный человек. У вас на сайте было мнение блогера о том, что он должен встать на колени перед врачами… На самом деле встать на колени Лукашенко должен не только перед медиками, а перед всем белорусским народом. Только не дождемся мы от него такого добровольного жеста, но заставить, может быть, и можно - если народ Народом станет.

В репортажах из той же Южной Кореи хорошо видно, как их врачи защищены - ничего подобного в подавляющем большинстве белорусских больниц нет. Могло бы быть, но власти тратят деньги, например, на подготовки военных парадов. Они ставят трибуны, перекрывают улицы, задействуют милицию. В любом случае, это не маленькие деньги. Сколько на них можно было бы закупить защитного оборудования для врачей!

При массовом наплыве тяжелых больных COVID-19 в белорусских больницах может произойти коллапс. Минздрав сейчас «надувает щеки» и говорит, что «все под контролем». Но это далеко не так.

Для меня наиболее опасный и вероятный вариант развития событий такой: может хватить коек и аппаратов ИВЛ, но работать на них будет некому, потому что те, кто сейчас на первой линии, не защищены в той мере, в которой это необходимо.