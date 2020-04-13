Эпидемия коронавируса охватывает новые районы Беларуси 3 13.04.2020, 10:08

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иллюстрационное фото minsknews.by

Новые очаги заражения — Лида, Логойск, Солигорск, Поставы, Корма.

За последние сутки читатели и работники учреждений здравоохранения сообщили Telegram-каналу "Баста!" о случаях заражения коронавирусом в Лиде, Логойске, Солигорске и Поставах.

"Сегодня мужчину забрали в Гродно с положительным тестом. Лежал в пульмонологии. Семью, живущую на улице Качана, забрали как контакты первого уровня. Здесь все замалчивают, положительных забирают в Гродно, и поэтому считается что в Лиде нет больных", - пишет читатель из Лиды со ссылкой на медиков.

"Добралась зараза и до города Лида. Выявили у немолодого мужчины. Он лежал в обычном отделении пульмонологии, где у персонала нет никакой защиты. В итоге, все - от санитарок до врачей - контакты первого уровня! Никого домой не отпускают", - сообщает источник в рйонной больнице Лиды.

"Нашли зараженных коронавирусом в центральной райбольнице Кормы, всем пишут пневмонию и отправляют в областную в Гомель", - сообщает сотрудник центральной районной больницы поселка Корма Гомельской области.

"В деревне Логоза Логойского района забрали всю семью на карантин. Женщина работает в госпитале в Боровлянах, заболела короновирусом", - сообщает читатель из Логойского района.

"Минимум восемь медработников из отделения пульмонологии заразились, теперь сами лежат в этом же отделении", - сообщил источник из Солигорской центральной районной больницы. Информацию о заражении медиков нам подтвердили и в администрации учреждения здравоохранения, однако их количество не назвали.

Есть случаи заражения в Поставском районе, в районной больнице лежат больные с пневмонией, но врачи неофициально подтвердили родственнице одного из пациентов, что это "корона", - пишет читатель из Постав Витебской области.

"В Поставском районе уже есть случаи заражения коронавирусом, в больнице лежат больные с этой инфекцией. А в школах в это время открываются лагеря", - пишет еще один читатель.

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