закрыть
13 апреля 2020, понедельник, 11:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Эпидемия коронавируса охватывает новые районы Беларуси

3
  • 13.04.2020, 10:08
  • 8,226
Эпидемия коронавируса охватывает новые районы Беларуси
иллюстрационное фото minsknews.by

Новые очаги заражения — Лида, Логойск, Солигорск, Поставы, Корма.

За последние сутки читатели и работники учреждений здравоохранения сообщили Telegram-каналу "Баста!" о случаях заражения коронавирусом в Лиде, Логойске, Солигорске и Поставах.

"Сегодня мужчину забрали в Гродно с положительным тестом. Лежал в пульмонологии. Семью, живущую на улице Качана, забрали как контакты первого уровня. Здесь все замалчивают, положительных забирают в Гродно, и поэтому считается что в Лиде нет больных", - пишет читатель из Лиды со ссылкой на медиков.

"Добралась зараза и до города Лида. Выявили у немолодого мужчины. Он лежал в обычном отделении пульмонологии, где у персонала нет никакой защиты. В итоге, все - от санитарок до врачей - контакты первого уровня! Никого домой не отпускают", - сообщает источник в рйонной больнице Лиды.

"Нашли зараженных коронавирусом в центральной райбольнице Кормы, всем пишут пневмонию и отправляют в областную в Гомель", - сообщает сотрудник центральной районной больницы поселка Корма Гомельской области.

"В деревне Логоза Логойского района забрали всю семью на карантин. Женщина работает в госпитале в Боровлянах, заболела короновирусом", - сообщает читатель из Логойского района.

"Минимум восемь медработников из отделения пульмонологии заразились, теперь сами лежат в этом же отделении", - сообщил источник из Солигорской центральной районной больницы. Информацию о заражении медиков нам подтвердили и в администрации учреждения здравоохранения, однако их количество не назвали.

Есть случаи заражения в Поставском районе, в районной больнице лежат больные с пневмонией, но врачи неофициально подтвердили родственнице одного из пациентов, что это "корона", - пишет читатель из Постав Витебской области.

"В Поставском районе уже есть случаи заражения коронавирусом, в больнице лежат больные с этой инфекцией. А в школах в это время открываются лагеря", - пишет еще один читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип