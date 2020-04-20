«Заболел в Минске»: родители подтвердили смерть белорусского IT-миллионера 20 20.04.2020, 8:22

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Алексей Бурдыко

Похоронят Алексея Бурдыко в Беларуси.

В понедельник 13 апреля появились известия о смерти известного ИТ-предпринимателя Алексея Бурдыко.

Как рассказали dev.by родители Алексея Бурдыко — Владимир Михайлович и Екатерина Ивановна Бурдыко, Алексей жил в Минске, с середины января никуда не летал. Заболел вскоре после 8 марта: поднялась температура, был кашель. Снимок показал двустороннюю пневмонию. Сначала Алексей лечился у знакомого врача в Минске, но выздоровление не наступало. В ночь на 18 марта, перед самым закрытием российской границы, Алексей с женой уехал на машине в Москву.

— В Москву он уехал уже больным, — рассказал Владимир Михайлович. — Его лечащий врач говорил: оставайся, Леша, иди в больницу, но он уехал, так как решил, что в Москве будет лучше.

В Москве он сначала обратился в одну клинику, стал проходить лечение [на дому]. А потом ему стало хуже, и 27 марта «скорая» забрала его в 79-ю больницу имени Юдина (Городская клиническая больница им. С. С. Юдина. — Прим.). Оттуда он позвонил нам, сказал, что ему лучше, температура снизилась до 37,7. А ночью ему, видимо, стало плохо, потому что с тех пор он уже не выходил на связь. Позже мы узнали, что его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

За три дня, что Леша был в Юдина, удалось остановить процесс разрушения легких, у него оставалось только 15% живых клеток легких. Но запустить процесс восстановления легких в больнице никак не могли. Тогда лечащий врач собрал консилиум, на который приехали [врачи] из НИИ им. Склифосовского и Коммунарки. Ночью сына перевезли в Склифосовского. Там ему подключили искусственную почку. Видимо, из-за того, что ввели много антибиотиков, организм уже не справлялся с их выведением.

В НИИ Склифосовского двинулся процесс восстановления легких. Дней через 10 сына вывели из комы, он открыл глаза, и ему рассказали, где он находится. Это было в четверг, за три дня до смерти. В пятницу подключили искусственное питание через зонд и переподключили ИВЛ к трахее. В пятницу он даже улыбнулся, когда с ним общались, и пошевелил головой. В субботу его покормили с ложечки и сказали Оле (жена Алексея — Прим.) в воскресенье не приходить. Почему так — не знаю. А в понедельник нам сказали, что он умер. И все.

Умер он, вероятно, в воскресенье. В понедельник тело перевезли в Коммунарку на исследование, и вот уже почти неделю нам не выдают заключение о смерти, а без этой справки я не могу уехать в Москву. Общался с нашим консулом в Москве — они вышли на погранпост, там пообещали пропустить, если это будет машина ритуальных услуг. Я такую машину заказал, но нет самого главного документа — справки.

По словам родителей, в Москве йчас хлопочут жена и друзья Алексея. Но физическое присутствие в Москве не имеет сейчас большого эффекта.

— Там и приходить сейчас некуда: красная зона, никого не пускают. Оля приходила к охраннику и разговаривала по внутреннему телефону. Два раза выходил врач, потом выходила сестричка и давала информацию. Или по телефону. Из Минска вообще никакой связи c шестым отделением реанимации вирусной пневмонии.

Подозрение на COVID-19

В первых сообщениях о смерти Алексея Бурдыко звучало, что причина — коронавирус.

Пока эта информация не подтверждена. По словам родителей, в Минске тест Алексею не делали («какой тест, о чем вы говорите, поэтому он и уехал отсюда»). В 79-й больнице тест сделали, и он был отрицательным. Делали ли исследование в НИИ СП им. Склифосовского, родители не знают.

— Сейчас дадут заключение, и только тогда мы сможем думать, от чего он умер, — говорит Екатерина Ивановна. — Но однозначно, что он поступил с обычной затяжной пневмонией. И мы здоровы, и его жена здорова. Мое мнение: скорее всего, к ослабленному организму этот вирус подключился уже в больнице.

Мы читаем сейчас [в интернете], что он ходил по работе туда-сюда, заражал людей. Да как он мог ходить, когда он уже еле дышал? Нам это очень больно читать.

Алексей был единственным сыном, у него осталось двое маленьких детей.

Прощание

В Коммунарке обнадежили, что выпишут заключение о смерти в субботу. Сразу после этого отец поедет за телом в Москву. Родители надеются, что проститься с Алексеем можно будет в понедельник в их доме в поселке Привольный. Отпевание состоится в храме Святителя Николая Чудотворца в Привольном.