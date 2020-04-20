«Эпидемия во время диктатуры» 23 20.04.2020, 11:16

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Сенсационный фильм о коронавирусе в Беларуси.

В Беларуси скрываются масштабы и настоящее количество смертей от коронавируса. Диктатор Лукашенко в отличие от всего мира не желает вводить карантин и упорно отмахивается от беды.

Однако в стране идет настоящая эпидемия. Скорые круглосуточно забирают людей в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве. Заражены: Светлогорск, Мозырь, Копыль, Клецк, Орша, Пинск, Лунинец, Докшицы, Лельчицы. Каждый день на виртуальной карте Беларуси «загораются» населенные пункты, зараженные коронавирусом. Сообщений о госпитализациях по всей стране – тысячи…

О том, что на самом деле происходит в Беларуси и что пытаются скрыть власти — в новом фильме Studio X97 «Эпидемия во время диктатуры».

Также вы можете посмотреть фильм на нашем канале Vimeo https://vimeo.com/409688362.

Мы не включаем монетизацию и просим вас скачивать и распространять фильм «Эпидемия во время диктатуры» как можно шире, делиться ссылками со своими друзьями, родными и близкими.

Studio X97 благодарит всех, чьи информационные материалы помогают остановить эпидемию в Беларуси.

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