Литовское «Движение против БелАЭС»: Белорусские власти преступно относятся к пандемии 20.04.2020, 16:40

1,319

Вспышка коронавируса на строительной площадке Островецкой АЭС угрожает безопасности Европы.

Литовское «Движение против Островецкой АЭС» заявило, что вспышка коронавируса, в том числе на строительной площадке Островецкой АЭС, увеличивает угрозы безопасности Европы, передает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Когда коронавирус добавляется к повторяющимся техническим ошибкам и конструктивным дефектам, стандарты безопасности Островецкой АЭС падают до беспрецедентного минимума. Развитие ситуации может быть чрезвычайно опасным. Мы больше не можем пассивно наблюдать безответственное и просто преступное отношение белорусских властей к пандемии. Сам Лукашенко может принять пятьдесят граммов, работать на полях или играть в хоккей, но такие «лекарства» не помогут Островцу, белорусам и, в конечном счете, всей Европе», — заявил председатель правления «Движения против Островецкой АЭС», евродепутат от Литвы Пятрас Ауштравичюс.

«Движение против Островецкой АЭС» отмечает, что Литва обязана отреагировать на сообщения о том, что со строительной площадки Островецкой АЭС были госпитализированы рабочие с коронавирусом.

Член правления движения, депутат парламента Литвы Жигимантас Павильонис заявил, что в нынешних условиях Евросоюз не может оказывать никакой финансовой поддержки белорусскому режиму.

«Правитель Беларуси, который еще не предпринял никаких шагов по предотвращению распространения коронавируса и «островецкого вируса», уже обратился за помощью к Европейскому союзу. Мы считаем, что поддержка налогоплательщиков Литвы и Европы может быть применена только непосредственно к гражданам Беларуси, которые не имеют возможности защитить себя от вируса, но, конечно, не к режиму Лукашенко, который демонстрирует совершенно безответственное поведение из-за распространения обоих смертельных вирусов», — заявил Павильонис.

Движение против Островецкой АЭС инициировало международную петицию Европарламенту, которую уже подписали более 9 тысяч человек