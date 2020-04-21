ВОЗ: В Беларуси нужно отменить все массовые мероприятия и перевести школы на дистанционное обучение 7 21.04.2020, 14:13

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Опубликован список рекомендаций.

На сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали, как в нашей стране борются с коронавирусом. ВОЗ рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение, пишет tut.by.

А вот основные рекомендации ВОЗ:

Усилить социальное дистанцирование, причем специалисты подчеркивают, что речь идет не о самоизоляции, речь идет о том, чтобы сократить по максимуму необязательные передвижения, особенно для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей, а также отложить массовые мероприятия — и культурные, и спортивные, и религиозные. Кроме того, следует перевести на дистанционное обучение школы и университеты. Обе эти рекомендации на данный момент Беларусь не выполняет либо выполняет частично — дети продолжают ходить в школы (однако есть возможность остаться дома), по-прежнему проходит чемпионат по футболу, церкви и костелы были открыты на Вербное воскресенье и Пасху. Решение об отмене парада на 9 мая все еще не принято, продолжается подготовка к мероприятию.

Государство должно информировать общественность о рисках, рекомендациях относительно здоровья людей, мерах реагирования. Эта рекомендация не всегда выполняется — так, 18 и 19 апреля Минздрав не сообщал статистику по увеличению числа зараженных, данные обновились 20 апреля.

Помещать на карантин пациентов с подтвержденным коронавирусом и их контакты.

Продолжение оказания основных медико-санитарных услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым.

Межотраслевое сотрудничество.