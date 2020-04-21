Пятрас Ауштравичюс: Властям Беларуси нельзя доверять в кризисной ситуации 5 21.04.2020, 17:32

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Пятрас Ауштравичюс

Ситуация с пандемией коронавируса это подтвердила.

В феврале в Вильнюсе прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС». Во время съезда начался сбор подписей под петицией против строящейся в Островце АЭС. Планировалось, что петицию и собранные подписи представят в Европарламенте 26 апреля — в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС. Однако пандемия коронавируса нарушила эти планы.

Председатель правления «Движения против Островецкой АЭС» Пятрас Ауштравичюс рассказал в интервью корреспонденту Charter97.org в Вильнюсе о том, что будет с инициативой и как коронавирус повлиял на работу движения.

- Планировалось, что петиция против Островецкой АЭС будет представлена в Европарламенте в день годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС — 26 апреля. В силе ли это решение? В целом, повлиял ли коронавирус на работу «Движения против Островецкой АЭС»?

- Ситуация с встречами в Европарламенте в Брюсселе и Страсбурге остается неясной. Презентация петиции и подписей была отложена на более позднее время в этом году. Однако в интернете карантина нет — мы продолжаем свою деятельность. В том числе в формате онлайн-обсуждений. Сбор подписей не остановлен — мы планируем использовать это время для дальнейшего повышения осведомленности о рисках небезопасной Островецкой АЭС среди жителей Европы.

- Сколько подписей уже собрала петиция?

- Сейчас у нас более 9400 онлайн-подписей и более 2000 обычных подписей. Тем не менее, из-за рисков распространения коронавируса мы остановили сбор физических подписей.

- В последние месяцы внимание по всему миру в основном направлено на пандемию коронавируса. Мешает ли это продвижению инициативы «Движения против Островецкой АЭС»?

- Напротив, сейчас это важно как никогда. Коронавирус выявил способности государств справляться с серьезными кризисами. Пока страны ЕС принимают все возможные меры предосторожности, чтобы защитить своих граждан, власти Беларуси называют пандемию психозом, а лично Лукашенко предложил людям защититься от вируса водкой и сауной. Белорусские врачи и независимые СМИ сообщают о фальсификации статистики случаев коронавируса в Беларуси. Сокрытие реальной ситуации и отсутствие способности или желания белорусских властей действовать в условиях кризиса показывает всему миру, что Беларуси нельзя доверять в вопросах кризисного управления.

Это обстоятельство еще раз подтверждает наши опасения в связи со строящейся АЭС. Наша инициатива — попытка защитить граждан Европы и окружающую среду от небезопасной АЭС, которая строится всего в 40 км от границы Евросоюза.

- Не так давно запуск Островецкой АЭС вновь был отложен. Как «Движение против Островецкой АЭС» это оценивает?

- Даже если запуск АЭС был снова отложен, угроза, исходящая от небезопасной АЭС, остается. Европейское сообщество должно своевременно принять все необходимые меры для предотвращения риска ядерной катастрофы на границе ЕС. Даже спустя 34 года после Чернобыльской трагедии пожары в регионе вызывают серьезное беспокойство. Это показывает нам, что решения, которые мы не принимаем сейчас, могут иметь последствия в течение десятилетий.