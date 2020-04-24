Ситуация в Столбцах вышла из-под контроля: за ночь умерли еще четыре человека 24 24.04.2020, 9:45

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

В переполненную больницу привезли еще 50 пациентов с подозрением на коронавирус.

Ситуация в Столбцах Минской области вышла из-под контроля: за ночь в центральную районную больницу привезли 50 человек, четверо умерли. Об этом сообщают жители города, передает телеграм-канал "Баста".

"Ситуация в Столбцах вышла из под контроля, - сообщает читатель канала. - В больнице нет свободных мест, людей кладут в коридоре. Вчера утром на скорых увозили в другие города тяжелых больных. В ночь с 22 на 23 апреля привезли 50 человек с подозрением на Covid-19. Утром умерли четыре человека. Заболела сама главврач Глебко и главный инженер Радченко. Нет дезинфецирующих средств, только хлорка в таблетках. Уволились все пенсионеры, чтобы не заразиться.

В Столбцах второй Витебск, и это только начало".

"Каждые сутки на этой неделе в ЦРБ Столбцов умирало от трех до пяти человек. Больница переполнена, заражены сотрудники и главврач. Нет персонала – все болеем. Обещали прислать реаниматологов из Минска – никого не прислали. Никакого просвета. Нас просто оставили здесь умирать", - сообщает работник Центральной районной больницы в Столбцах.

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