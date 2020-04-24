«40 рублей с врача, 25 с медсестры»: как белорусов будут заражать коронавирусом на субботнике 6 24.04.2020, 11:45

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Рассказы бюджетников.

Отсутствие карантина в Беларуси - не единственное необычное явление для европейской страны во время пандемии коронавируса. В субботу 25 апреля пройдет общенациональный субботник. Настаивает на его поведении лично Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

«Когда я принял это решение, определенно был за субботник. Те, кто работают - они будут отработают, - сказал он. – Мы, чиновники, конечно, также переведем наши доходы в фонд субботника, потому что это святое дело».

Журналисты обратились к читателям с просьбой рассказать, как организованы субботники на местах их работы.

«За субботник нам заплатят, но деньги заберут назад»

«Вызвали, сказали, чтобы все вышли на субботник в обязательном порядке, - говорит Иван, который работает слесарем на Светлогорской ТЭЦ уже 10 лет. - Нам заплатят за субботник, но эту выплату заберут обратно. Чтобы деньги с наших зарплат не высчитывались. Вот как они все объяснили».

По словам Ивана, это разные суммы. В основном от 15 до 20 рублей в зависимости от должности. На субботник 25 апреля должны появиться все сотрудники. В то же время на предприятии введены меры безопасности в связи с эпидемией.

«У нас нет особых ограничений на работе, как работали, так и работаем, - говорит Иван. - Маски только выдали, есть дезинфицирующие средства. Больше ничего особенного. На работу приходить обязательно. На ТЭЦ случаев коронавируса пока не было. Но в Светлогорске людей вроде уже забирали с подозрением. Никто в городе не воспринимает опасность всерьез. В масках людей минимально, все думают, что это какие-то шутки».

Иван говорит, что субботники на Светлогорской ТЭЦ - обычное дело. Причем последний был совсем недавно - 11 апреля. Как правило, такие мероприятия ограничиваются тем, что они убирают территорию самой электростанции и около нее.

«На субботнике мы будем убирать территорию ТЭЦ, все сотрудники, - говорит Иван. - Вместе нужно будет работать, всех выгонят. Люди категорически против, никто не хочет выходить. Но от нас требуют. Если не прийти, будет какое-то наказание. Мы должны отработать весь день. Руководство, правда, просит по крайней мере на 1-2 часа прийти. Они все понимают, относятся к людям нормально. Чтобы хоть так этот субботник прошел».

«40 рублей от врача, 25 от медсестры»

Сотрудники 2-й детской поликлиники в Минске также рассказали о будущем субботнике. По их словам, в отличие от Светлогорской ТЭЦ, им не придется убирать территорию граблями и лопатой. Можно обойтись сдачей наличных.

«Нас работать на субботник не зовут, но сказали просто сдать деньги, - говорит сотрудница. - Наличными. Врачи по 40 рублей, медсестры - по 25, санитарки - по 15. Заведующие отделений будут собирать, как-то так».

По словам собеседников, в каждом из двух отделений поликлиники насчитывается по 5-6 педиатров, столько же медсестер. Есть также отделение, которое курирует детские сады и школы. Собеседница не смогла сказать, собирают ли деньги на субботник там.

«Год назад было около 10 рублей, в этом году 40, - возмущается собеседник. - В других больницах и в этом году 10. По слухам, в клинике «Мать и дитя» врачи сдают по 5 рублей, медсестры - по 3. Они тоже не выходят на субботник. Еще более-менее адекватная сумма. А у нас 40 и 25. Мы все в шоке, честно говоря».

Врачи говорят, что сотрудники 2-й детской поликлиники еще не знают, что они будут делать в ответ на предложение сдавать деньги вместо работы на субботнике. Также неизвестно, что произойдет, если они не выполнят просьбы руководства.

Прием главного врача поликлиники подтвердили, что они получили письмо от администрации района с приказом собрать средства на субботник. Сама главврач Наталья Козич от комментариев отказалась.

«Я готова и 20 рублей перевести, но только сама и на конкретное дело»

«У нас рабочая суббота, и дети учатся, - рассказывает учительница одной из минских школ, которая просит не называть ее имени. - Но мы на субботник сдаем деньги. От 5 до 10 рублей, зависит от количества часов работы учителя в школе. У кого меньше ставки - 5 должен дать. У кого ставка и больше - тот 10 рублей».

По словам учительницы, подобная ситуация сложилась давно и практикуется в большинстве белорусских школ. Однако в этом году администрации собирать деньги на субботник стало трудней.

«Я в этом году деньги не сдала. Сказала, что я переведу на счет, где собирают деньги для врачей. А квитанцию принесу руководству вместо денег на субботник. Мне ничего не ответили. Я сказала, что готова перечислить и 20 рублей, но пусть они пойдут именно врачам. Или в Красный Крест. Сама, со своей карточки и на конкретное дело. Не знаю, чем для меня это закончится. Раньше я сдавала деньги, хотя мне не нравилась такая практика. Но после того, что сейчас происходит в стране, мои взгляды изменились».