«Тех, кто сегодня вышел на субботник, скорые начнут забирать через пару недель» 11 25.04.2020, 8:05

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Фото: tut.by

Подумайте о здоровье и своих близких.

Вместо введения карантина белорусские власти во время эпидемии коронавируса проводят 25 апреля так называемый «республиканский субботник».

Чем может закончиться еще одно массовое мероприятие с нарушением норм социальной изоляции? Попадают ли действия властей под статьи УК Беларуси?

Проходящий в стране «субботник» для Charter97.org прокомментировал юрист, правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко:

- Начну с того, что даже официальная статистика фиксирует ежедневный рост как заболевших, так и умерших от коронавируса в нашей стране.

Даже по данным Минздрава на 24 апреля было уже больше 8 700 заболевших и 63 умерших. И это - несмотря на то, что с самого верха дана команда «не допускать панических настроений среди населения» и Лукашенко дважды заявил о якобы «полном отсутствии смертей от коронавируса».

Более полную картину дает информация из независимых СМИ и свидетельства очевидцев: врачей, заболевших, родственников больных и умерших. Например, на днях независимые СМИ сообщили о смерти 45-летней фельдшера скорой помощи в Буда-Кошелево или о том, что в Столбцах за одну ночь умело четыре человека.

На этой неделе, 23 апреля, у меня консультировалась санитарка из Мозыря, которая хочет срочно уволиться с работы, но ее принуждают отработать еще один месяц. И это при том, что в больнице два подтвержденных диагноза коронавируса у врачей, а защитные костюмы для санитарок «никак не могут доехать» в райцентр.

Опять же, на этой неделе мне поступил сигнал о двух подтвержденных случаях заболеваний технических работников в одной из школ Гомеля. Звонившая женщина тоже работает школьной техничкой, она подписала обязательство о 14-дневном домашнем карантине. Считаю, что официальную статистику можно смело умножать в разы, чтобы представить реальную ситуацию с распространением COVID-19 в Беларуси.

Сегодня врачи подтверждают заболевания коронавирусом у тех, кто еще 10-14 дней назад верил официальной пропаганде и не предпринимал никаких мер для защиты своего здоровья. Тех, кто сегодня, 25 апреля, вышел на субботник, «скорые помощи» начнут забирать через пару недель. Вирусные заболевания указам и декретам, как известно, не подчиняются.

Также хочу отметить, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали властям нашей страны отказаться от проведения любых массовых мероприятий.

- Что делать людям, которые не хотят заражаться коронавирусом на этом «субботнике»?

- Любой человек может отказаться от участия в субботнике. А вот белорусский чиновник - нет! А если серьезно, то я сейчас читаю постановление Совмина №233 от 16 апреля «О проведении республиканского субботника в 2020 году».

«В связи с объявлением 2020 года «годом малой родины», подготовкой к празднованию 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне и в целях поддержки предложений коллективов работников рекомендовать на добровольной основе провести республиканский субботник».

Видите, как лихо чиновники завернули! Тут и «советский народ» вспомнили, и «предложения трудовых коллективов» - одним словом, назад в СССР… Тем не менее, ключевым словом здесь является «добровольность». Так что всем людям рекомендую кинуть это дурное дело и позаботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких. А чиновники пускай деревья сажают - хоть в чем-то прок от них будет.

И еще скажу как специалист в области права: любое удержание денег из заработной платы работника в пользу субботника без его согласия будет являться незаконным!

- Какую ответственность могут понести организаторы субботника в случае заражения его участников коронавирусом?

- Думаю, организаторы субботника постараются не понести никакой ответственности. Как я уже сказал выше, участие в субботнике является «добровольным» - так премьер Румас записал в своем постановлении. Это лазейка, чтобы заявить потом: ну и какой после этого с нас спрос? Мы просто предложили, но ты ведь сам «добровольно» вышел на субботник…

А вообще, в правовом государстве во времена эпидемии могут быть применены уголовные санкции по конкретным трем статьям Уголовного кодекса. Это статьи за непринятие мер по спасанию людей, за несообщение информации об опасности для жизни людей, а также за бездействие должностных лиц.

- Накануне субботника Лукашенко во второй раз заявил, что в Беларуси от COVID-19 якобы «не умер ни один человек». Как эти слова могут сказаться на отношении чиновников к здоровью людей?

- Видимо, в нашей стране хвост крутит головой собаки. А если серьезно, то даже официально на сегодня подтверждено 63 смертельных случая. Это значит, что в свидетельствах о смерти этих людей в графе «причина» указано: «коронавирусная пандемия».

Кроме субботника, нас ждут еще праздник Труда 1 мая и Парад Победы - и не только в столице, но и областных центрах!

Безусловно, такие заявления будут способствовать халатному отношению к проблеме здоровья людей у начальников на местах. Наша система власти построена так, что чиновники без указания сверху не пошевелят даже пальцем.

Здесь уместно вспомнить 59-летнюю пациентку из Житковичей Гомельской области, у которой еще 23 марта Минздрав выявил и подтвердил коронавирус. Женщина была доставлена на областной уровень для интенсивной медпомощи, а впоследствии ее диагноз сняли. Дальнейшая судьба этой женщины неизвестна, но данный случай наиболее ярко характеризует отношение к людям и их здоровью на местах.

- Готовы ли вы защищать интересы тех, кто отказался участвовать в «субботнике», а также тех, кто может заболеть COVID-19 из-за него, и их родственников?

- Наш независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), правовым инспектором труда которого я являюсь, представлен в каждом регионе Беларуси.

Мы готовы к этим задачам. А главное: у нас есть силы и опыт защиты людей наемного труда от вседозволенности и беспредела работодателей. Каждой жертве этого «эксперимента» властей во время эпидемии коронавируса мы готовы оказать помощь.