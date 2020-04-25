Павел Северинц: В июле может начаться общенациональная забастовка 25.04.2020, 14:46

Павел Северинец

Хватит кормить режим.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец опубликовал на сайте naviny.by статью об актуальной ситуации в нашей стране:

«Пандемия коронавируса открыла пропасть перед нами, белорусами.

Лукашенко заявил, что никто не умер от вируса, отказался от карантина и толкнул всю нацию в жерло катастрофы.

В его действиях есть логика. Бросить вызов всем. Выразить себя как бога. Чтобы показать, что на этой земле он властвует над жизнью и смертью — и, как он говорит, так и будет. Тысячи умрут за это. Пусть никто не узнает правду. Он победит.

Это чисто дьявольская логика. Зло в чистом виде.

Мало того. Такое впечатление, что он специально предусматривает наибольшее пространство поражения. Чтобы уже бахнуло так бахнуло.

19 апреля. Пандемия. Православный атеист призывает в храм — и сам идет в церковь. Но не молится, а врет и обвиняет народ.

20 апреля. Пандемия. Приказ об открытии школ, запрещение масок для детей.

25 апреля. Пандемия. Заставляет идти на черный субботник.

Инкубационный период коронавируса — до 14 дней.

В результате 9 мая Парад Победы пройдет в больницах, где люди будут задыхаться от смертельной болезни.

Лукашенко делает все, чтобы белорусы наконец поняли: экономический кризис, чиновничий беспредел, катастрофа с вирусом имеют имя и фамилию.

Согласно одному опросу в социальных сетях, 8 апреля только 47% опрошенных считали, что Лукашенко виновен в ситуации с коронавирусом. На 20 апреля это было уже 78%.

Почему он это делает?

Он понимает, что после 26 лет издевательств его не поддерживают. Он опротивел. Выход один: чтобы боялись. Люди должны бояться его больше, чем смерти. Как буревестник, он витает над пандемической страной и зловеще хохочет нам в лицо — как демон в фильмах об Апокалипсисе.

И что нам делать?

Пока в Беларуси есть вирус, возможен только один ответ. Гражданское неповиновение злу.

Родители — если они не отдают своих детей в школы.

Студенты, которым требуется дистанционное обучение.

Офицеры, которые не подчиняются преступным приказам и находят способ защитить людей от пандемии.

Неповиновение злу — это когда Лукашенко требует «черного субботника» посреди коронавируса, и люди бойкотируют субботник и оставляют там чиновников и нескольких комсомольских активистов. Это когда в смертоносную толпу парада толкают военных и зрителей, а люди находят причины и способы не идти. Неповиновение злу — держаться на карантине и спасать измученных врачей.

И вся страна, в вашей ладони, видит: нас большинство! А король-то голый … И даже с хвостом… И смотри, с рогами! .. И глянь, с копытами!..

Мы это понимаем давно. А глубокий народ, которому 26 лет дурили голову по телевизору, только сейчас начинает просыпаться от ужаса и видит пропасть режима.

Лукашенко настолько боится краха собственной луканомики, что готов пожертвовать тысячами жизней и даже рейтингами ради этой цели (ведь не рейтинги решают на выборах, а Ермошина с фальсификаторами).

Потому что луканомика — это не ваш малый и средний бизнес, не домохозяйства или даже ИТ. Это олигархические кошельки, полукриминальные схемы межгосударственной контрабанды, такие как разбавители и «санкционка», торговые центры, управляемые семьей и их ближайшим окружением.

«Что жрать будем?!» — вращает он глазами на встрече.

Итак, пора сказать верховному жрецу: «Еще не нажрался? Ты больше не будешь пожирать свой народ. Достаточно!»

Бойкот опорам диктатуры. «Беларусбанк»: забираем наши вклады. «Белнефтехим»: Мы там не заправляемся. «Корона» Топузидиса: не покупаем в «Короне»! «Табакерки» Алексина – вон! Алкогольные магазины, которые дают львиную долю в карман диктатуры – бойкот!

Хватит кормить режим!

Если пандемия стихнет — накопившийся гнев неизбежно взорвется массовыми протестами. Нет других способов изменить этот режим демонического страха.

Насколько силен потенциал для протеста, — показывает Брест. Даже перед лицом пандемии, под угрозой заражения, в масках, перед фактом арестов лидеров люди готовы протестовать.

Задача Лукашенко состоит в том, чтобы слить огромный народный протест в свою оперетку под названием «выборы». Вы протестуете? Хорошо, протестуйте. Голосуйте за «оппозиционеров» (будет несколько, свеженьких, на выбор). Голосуйте, все равно «посчитают» как следует. Финита.

Если не сломать систему фальсификаций с помощью массовых акций протеста — даже при сборе подписей и пикетов в условиях выхода из вируса не так уж много пользы. Все равно ни один из реальных противников не будет зарегистрирован.

Вот почему в июле большинство протестующих (народный протест, бойкотчики, незарегистрированные оппозиционеры) объединятся.

А потом — только общенациональная забастовка с политическими требованиями. Лукашенко, уходи! Долой Ермошину и всех фальсификаторов! Мы требуем освобождения политзаключенных и свободных выборов! Перемен!

Люди хотят просто «проголосовать» и таким образом внести свой вклад. Не удалось — оппозиция виновата. Я же «проголосовал». Нет, друзья. Нет выборов. Голоса не считают. Мы должны сделать шаг протеста.

А что насчет национальной забастовки: чем кормить свою семью? Так что, может быть лучше еще пять лет Лукашенко, чтобы тебя снова и снова бросали задыхаться и умирать, как сейчас?

Широко развернутая национальная забастовка превращается в массовые демонстрации по всей стране. Наиболее эффективны регулярные акции (например, каждое воскресенье, как в Бресте) — на пике они могут перерасти в ежедневные. Арест лидеров станет попыткой потушить пожар бензином.

Когда протесты усиливаются, происходит неизбежный раскол номенклатуры. Возможна московская интервенция и попытка воспользоваться протестом. Единственное, что спасет Беларусь в этой ситуации, — это объединение всех сил протеста в один мощный фронт. Более того — единство на национальной платформе и четкой моральной основе.

Последовательная позиция неучастия, гражданского неповиновения, национальных забастовок и, как следствие, массовых демонстраций с независимым ядром, определит новых лидеров народного протеста. Политиков. Блогеров. Профсоюзных активистов. Уличных трибунов. Тех, кто потерял в пандемии близких.

Вы скажете, чтобы все это произошло, нужно чудо? Нужно.

Только Бог может победить дьявола.

Как верующий, я свидетельствую: чудеса случаются. Бог может сотворить чудо для Беларуси. Но только тогда, когда мы сами верим и готовы сделать шаг.

Иисус в Евангелии не фокусник, творящий чудеса без человеческой воли, ради зрелища посреди ошеломленной толпы. Он говорит тем, кто хочет исцеления, освобождения, спасения: протяни свою руку. Открой глаза свои. Иди и больше не греши.

Как вытянуть сухую руку без мышц? Как открыть глаза, закрытые от рождения? Как можно не грешить, если человеческая природа греховна?

Только усилием воли — вопреки дьяволу, навстречу Богу. Тогда Бог поможет.

Не подчиняйся злу. Держись на карантине. Выражай протест. Предоставь волонтерскую помощь инвалидам и врачам. Будь солидарным. Собирай силы. И в момент истины, когда чума уйдет, мы выйдем.

На протяжении тысячи лет христианская страна Беларусь жила, боролась и побеждала таким образом.

Верым. Можам. Пераможам!»