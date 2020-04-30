Врач Александр Лобан: Белорусских медиков бросают на передовую, как пушечное мясо 7 30.04.2020, 7:38

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АЛЕКСАНДР ЛОБАН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Во многих больницах уже наступает коллапс.

Журналисты начали собирать истории о врачах, медработниках и медсестрах, которые погибли в этом году, спасая белорусов от COVID-19. Однако о том, сколько медиков на самом деле стало жертвами коронавируса – можно только догадываться.

Врач Александр Лобан прокомментировал для сайта Charter97.org положение белорусских врачей во время пандемии и сравнил отношение к ним в нашей стране и в Нидерландах, где он работал в медицинской сфере.

- С чем вы можете сравнить ежедневный риск белорусских врачей во время пандемии коронавируса?

- Наверное, тех врачей, которые сейчас непосредственно работают с больными коронавирусом, можно сравнить с солдатами, которые сражаются, но не имеют при этом ни касок, ни бронежилетов. Наши медики подвергают свои жизни и здоровье риску. Возможно, в более продвинутых больницах имеются средства защиты, но не в каждой районной больнице их достаточно. Насколько я слышал от коллег, в некоторых респираторов даже нет, а просто маски. Надели и вперед.

- Журналисты начали создавать «Список Памяти» умерших во время эпидемии белорусских медиков. Сколько в таком списке может быть человек?

- Поддерживаю инициативу, но мне кажется, что более нужной вещью было бы вести параллельную статистику умерших в целом. Пускай она будет приблизительной, частичной, но она дала бы более-менее понятную картину того, что происходит в Беларуси.

Не нужно повторять цифры Минздрава с припиской «возможно, их больше». Это только вводит людей в заблуждение. Не надо повторять их статистику. Белорусы читают, что «умерло 84 человека» и эти цифры у них откладываются в голове. Если официальные цифры по заболеваемости еще могут быть похожи на реальность, то по смертности никак нет.

Хорошо, что составляется список умерших медиков, это дань памяти людям. Однако намного важнее сегодня представить, сколько людей могли умереть от коронавируса в нашей стране.

- Почему «Cписок памяти» — это не государственная, а общественная инициатива?

- Это понятно уже всем. Отдан приказ, что в Беларуси «никто от коронавируса не умрет». Приказ выполняется. Все эти «пневмонии неустановленные» не попадают под статистику.

- Вы 16 лет проработали в Нидерландах, где работали в медицинской сфере. Чем отличается отношение властей к врачам там и у нас?

- Врач или медсестра в Нидерландах – это уважаемые люди, материальное положение которых несравнимо лучше. Их не будут бросать в бой, как пушечное мясо. Конечно, даже там могут быть какие-то перебои. Особенно это ощущалось в первое время, когда там были проблемы со средствами защиты. Государство тогда сделало все, чтобы этот дефицит средств индивидуальной защиты ликвидировать либо уменьшить.

У нас же по БТ говорят, что средств индивидуальной защиты в Беларуси в избытке, рассматривается вопрос их поставки на экспорт. У меня просто отвисла челюсть и больше я ничего не мог сказать. Сравнивать наши страны просто невозможно.

Кроме того, в Нидерландах совершенно другое отношение самих врачей к проблеме. Там даже люди, которые были на пенсии или по другим причинам отошли от медицинской деятельности, добровольно вернулись на работу.

В Беларуси я слышу много о врачах, которые стараются уйти в отпуск за свой счет. Не могу это осуждать. Их бросают на передовую вместо того, чтобы защитить, а ведь у каждого есть своя жизнь, семья, дети, которых они могут потом заразить.

Поэтому отношение к медицине и к представителям медицины совершенно разное. В Беларуси — это сфера обслуживания, «ты мне должен все, я тебе – ничего». Думаю, что волна уважения к медикам пройдет после пандемии коронавируса. У людей очень короткая память, к сожалению.

Вспомните даже слова Лукашенко, который оскорблял белорусских врачей. Если бы такое говорил какой-то дядька из колхоза, это можно было бы пропустить, но это говорит человек, называющий себя главой государства. Конечно, это унизительно и по-хамски.

- Вы говорили, что белорусские больницы может ждать коллапс. Подтверждает ли динамика эпидемии ваши прогнозы?

- Могу судить по независимым СМИ. Очевидно, Витебск и Минск переполнены больными с пневмониями, врачи работаю на износ, средств защиты не хватает. Достаточно почитать, что говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Это дает очень хорошую картину происходящего. Есть также множество видео, где врачи из других Витебских больниц рассказывают о положении в городе. На основании этого можно судить, что ни Минздрав, ни Лукашенко не ожидали такого развития событий и наплыва пациентов. А ведь должны были ожидать!

К сожалению, у нас власть принадлежит одному человеку, а все остальные боятся даже шевеления его уса. Пока есть Лукашенко — динамика коронавируса будет расти.

Коллапс наступает там, где сейчас много заразившихся коронавирусом — Витебск и районы Витебской области, Минск, Столбцы. Думаю, что не за горами то время, когда такая ситуация возникнет и во многих других городах. Слава Богу, в моем Гродно поспокойней.

Однако это не значит, что ничего не произойдет. Все только начинается. У кого-то дети заболели коронавирусом, учителя переведены в режим самоизоляции и так почти везде. Повторение витебской проблемы — вопрос нескольких дней.

Белорусские власти не примут никаких мер, пока Лукашенко сидит в своей «резиденции». Он положит полстраны, но продолжит гнуть свою линию. Лукашенко не умеет признавать своих ошибок.