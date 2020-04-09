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В Борисове от коронавируса умер 50-летний фельдшер скорой

  • 9.04.2020, 7:40
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В Борисове от коронавируса умер 50-летний фельдшер скорой
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО MINSKNEWS.BY

У его коллег взяли мазки на COVID-19, но они продолжают работать.

8 апреля в реанимации 2-й клинической больницы Борисова умер Василий Липилин. Ему было 50 лет, он работал фельдшером на скорой помощи. По информации его коллеги, у Василия была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирус. У коллег умершего медика тоже взяли мазки на коронавирус, сообщает tut.by.

Василий Липилин с женой жил в агрогородке Неманица, в 10 километрах от Борисова. Вместе они содержали большое фермерское хозяйство.

По словам коллеги, Василий почувствовал себя плохо 28 марта. В тот день у него поднялась высокая температура, поэтому он попросил одного из коллег поменяться сменами.

— Думал, что отлежится за выходные — и все будет в порядке.

Но к понедельнику, 30 марта, лучше не становилось. Василий обратился в поликлинику с жалобами на температуру и сильные мышечные боли.

Госпитализировали Василия днем 4 апреля, в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию 2-й клинической больницы Борисова, вечером того же дня подключили к аппарату ИВЛ.

Поскольку у медика диагностировали двустороннюю пневмонию, у него взяли тест на коронавирус. Первый дал отрицательный результат, второй — положительный. Об этом коллегам стало известно 8 апреля.

У коллег со скорой как контактов первого уровня также взяли мазки, однако они продолжают работать. Трое из них, по словам медиков, сейчас находятся на больничном с небольшой температурой и симптомами ОРВИ.


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