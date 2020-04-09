ВОЗ призвала белорусские власти к введению карантина 16 9.04.2020, 12:47

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Главная задача — замедлить рост числа инфицированных коронавирусом.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что в Беларуси важно принять более жесткие меры социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса, пишет tut.by.

Батыр Бердыклычев отметил, что в Беларуси идет резкий рост заболеваемости.

— Если смотреть на опыт стран, которые прошли этот путь, с 4−6-й недели идет экспоненциальный рост случаев. А к 8-й неделе подходят к пику. Для Беларуси это следующий этап. Это этап не завозных случаев, а передачи среди местного населения. Ожидаем дальнейший рост, — сказал он.

По его словам, важно принятие дальнейших мер социального дистанцирования — от рассадки — как в Овальном зале — до более жестких, перевода на дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий, введение карантина. Сам по себе карантин не останавливает передачу вируса. Цель — замедлить рост числа инфицированных.

Напомним, лидеры белорусской оппозиции и гражданской общества призвали белорусов присоединиться к Народному карантину, который продлится до конца апреля.