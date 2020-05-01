Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая 4 1.05.2020, 9:09

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Фото: Telegram/Basta

Не выполняйте идиотских приказов и распоряжений.

Лидеры белорусской оппозиции обратились к гражданам Беларуси в связи с эпидемией коронавируса и призвали продолжить Народный карантин. Приводим текст обращения:

Дорогие соотечественники!

К сожалению все, чего мы с вами опасались, происходит в ускоренном темпе из-за преступлений, которые продолжает совершать гражданин Лукашенко и послушные ему чиновники.

Они виновны в смертях не меньше, чем вирус.

Если бы не спланированные действия режима, направленные на заражение белорусов, многих удалось бы спасти.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Это наша общая боль.

Преступления, приведшие к неоправданно большому количеству смертей в Беларуси, обязательно будут расследованы.

Сегодня нам необходимо делать все, чтобы противостоять и пандемии, и преступникам у власти. Только так мы сможем сохранить свои жизни и спасти наших близких.

Миллионы белорусов уже осознали, насколько опасно выполнять распоряжения неадекватных властей и просто игнорируют очередные приступы их феодального поведения.

На нашей стороне и закон, и правда о реальной катастрофической ситуации в стране.

На нашей стороне и международное право, и международное сообщество.

Недавно нашу с вами правоту подтвердила миссия Всемирной организации здравоохранения, которая выразила тревогу в связи с ситуацией в Беларуси. Поддержала нас и Организация Объединенных Наций, представитель которой призвал власти прекратить безумную политику сознательного заражения людей.

Стыдно, что Беларусь сегодня фигурирует в заголовках мировых медиа как пример идиотского поведения во время пандемии. Слабым утешением является то, что никто Лукашенко не избирал, и он представляет только свое бандформирование, никак не народ Беларуси.

История его правления подходит к концу. В Беларуси больше нет правительства. Функции правительства по спасению людей сегодня взяли на себя врачи, медицинский персонал, волонтеры, все те, кто в прямом смысле поддерживает жизнь в нашей Беларуси.

Низкий им поклон и искренняя благодарность.

Мы все вместе приведем свою страну в порядок, мы вернемся к здоровой жизни, без коронавируса и диктатуры.

Для этого нам прежде всего нужно сохранить свое здоровье.

Народный карантин должен продолжаться до тех пор, пока мы не справимся со вспышкой коронавируса.

По прогнозам, частичное ослабление эпидемии в Беларуси возможно в июне, если мы продолжим принимать адекватные меры.

Мы призываем граждан Беларуси продолжить Народный карантин до конца мая.

Давайте следовать рекомендациям миссии ВОЗ, советам представительства ООН в Беларуси.

Не выполняйте преступных приказов и распоряжений.

Берегите себя, своих родных и близких, своих друзей.

Жыве Беларусь!

Владимир Некляев, поэт, председатель движения «За государственность и независимость Беларуси», экс-кандидат в президенты Беларуси

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Беларуси

Павел Северинец, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии

Николай Статкевич, председатель партии «Народная грамада», экс-кандидат в президенты Беларуси

Юрий Хащеватский, кинорежиссер