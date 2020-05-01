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Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой сорвались

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  • 1.05.2020, 12:57
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Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой сорвались
Алексей Навальный
Фото: AP

Чиновница МИД РФ согласилась на дебаты с модератором, а потом отказалась.

Запланированные на пятницу дебаты основателя российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с директором департамента и печати МИД РФ Марией Захаровой сорвались, сообщила чиновница изданию "Подъем", пишет "Радио Свобода".

Она объяснила это тем, что не может договориться с Навальным о регламенте разговора. "Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения", — заявила чиновница. Она не хотела общаться с модератором.

Навальный подтвердил, что предложил дебаты с модератором, сказав, что сначала Захарова на это согласилась, а затем отказалась. При этом он сказал, что готов общаться и без модератора.

При этом он подчеркнул, что до сих пор готов к разговору. "Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора", — написал он.


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