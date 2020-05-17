Врач из Минска: Только в морг на Семашко ежедневно поступает по 60 трупов «ковидных» 22 17.05.2020, 11:13

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Этот морг принимает умерших только из столичных больниц.

Телеграм-канал "Баста!" получил вчера запись телефонного разговора двух медиков. Врач скорой помощи из Минска рассказывает о том, в морг Городского клинического паталогоанатомического бюро, расположенного на улице Семашко, 8, из столичных больниц ежедневно поступает около 60 трупов пациентов, умерших от Covid-19.

Канал решили не публиковать запись до проверки данных, которые в ней озвучены.

Сегодня журналисты канала поговорили с сотрудником крематория, расположенного на Северном кладбище Минска. Он частично подтвердил информацию.

"К нам за сутки поступает около 30 трупов. Сейчас большая часть из них – это точно "ковидные", потому что либо в пакетах, либо в закрытых гробах, в основном ночью. Знаю, что часть умерших хоронят по деревням. В Минске похороны умерших от "короны" полностью под запретом, только сожжение. Если у родственников есть возможности и они против кремации, то, конечно, везут, например, в родную деревню хоронить.

У многих умерших родственников вообще нет. Бомжи, одинокие пожилые люди, заключенные. Их всех к нам везут, конечно", - рассказал он.

Ниже – расшифровка части аудиозаписи телефонного разговора двух медиков. В записи были также личные данные некоторых людей, которые журналисты удалили.

"Работала сегодня день с водителем, который у нас работает в ритуальном агентстве, - говорит сотрудница "скорой". - Знает все морги, все остальное. Говорит уже в течении месяца в морге на Семашко, из больниц по 60 трупов ежедневно ковидных. Только на Семашко. Этот морг на Семашко всегда брал только из больниц. То есть они сначала туда поступают, а только потом - по крематориям, кладбищам. Представляешь, какие цифры в день?"

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