Блогера Александра Кабанова осудили на 15 суток ареста 3 18.06.2020, 8:34

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Александр Кабанов

Дело пресс-секретаря Светланы Тихановской рассматривали в Бресте.

Административное дело в отношении блогера, который сейчас является пресс-секретарем инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской, рассматривалось 17 июня в суде Брестского района, сообщает spring96.org.

Как сообщал ранее Charter97.org, Александр Кабанов был задержан 15 июня после посещения врача (блогер недавно переболел COVID-19) и помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД города Бреста.

Поскольку блогер подал ходатайство об участии в судебном процессе адвоката судебное заседание было отложено с 16 на 17 июня. Однако Кабанова не освободили из-под стражи, а снова отвезли в изолятор.

В ходе судебного заседания выяснилось, что блогер был обвинен в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 23.34 КОАП – якобы за видеообращение с призывом участвовать в несанкционированном массовом мероприятии в Бресте, связанном со строительством аккумуляторного завода.

Александр Кабанов объяснил, что не смог ознакомиться с материалами дела во время пребывания в изоляторе, а вместо своего адвоката ему предложили другого. Поэтому блогер в ходе судебного разбирательства призвал провести расследование препятствий в осуществлении им права на защиту.

Также оказалось, что в административном деле не было протокола задержания (только копия), и были другие неточности. Однако председатель суда Брестского района Сергей Маручек, выслушав объяснения участкового инспектора милиции Сергея Максимовича (он сказал, что Кабанов отказался от получения протокола), посчитал, что материалы дела не должны быть возвращены на доработку.

По сути предъявленного ему правонарушения Александр Кабанов заявил, что в своем видеоролике призвал людей «кормить голубей» на площади. По словам блогера, он имеет право критиковать действия властей, поскольку свобода выражения мнений гарантируется Конституцией.

По просьбе Александра Кабанова в ходе судебного разбирательства был сделан перерыв, поскольку блогер сослался на плохое самочувствие после перенесенного коронавируса. В итоге, просмотрев видеозаписи, судья Сергей Маручек признал Кабанова виновным и наказал административным арестом на 15 суток.

В то же время суд также вынес частное постановление об исправлении значительных процессуальных нарушений со стороны сотрудников милиции.

Накануне своего задержания Александр Кабанов дал интервью программе Charter97.org «Смена власти».