«Пусть он огнем горит»: белорусы клянут «сборщиков подписей за Лукашенко»22
- 5.06.2020, 9:13
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Эксперимент со скрытой камерой.
Авторы канала «Усы Лукашенко» решили переодеться в сборщиков подписей за диктатора и с помощью скрытой камеры проверить, что люди говорят о «Саше 3 процента».
«За этого гада ползучего? Он за войну выступает, он оружие собирает, ракеты делает. Вы вроде на нормальных мужиков похожи, вы что - проплачены?»
«Пусть он огнем горит»
«Нет, спасибо, на… этого усатого»
«Тут весь народ против него»
«Его скоро свергнут»
«Хотелось бы его поменять, сколько можно уже?», - так встречали люди сборщиков подписей за Лукашенко.