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«Пусть он огнем горит»: белорусы клянут «сборщиков подписей за Лукашенко»

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  • 5.06.2020, 9:13
  • 16,606
«Пусть он огнем горит»: белорусы клянут «сборщиков подписей за Лукашенко»

Эксперимент со скрытой камерой.

Авторы канала «Усы Лукашенко» решили переодеться в сборщиков подписей за диктатора и с помощью скрытой камеры проверить, что люди говорят о «Саше 3 процента».

«За этого гада ползучего? Он за войну выступает, он оружие собирает, ракеты делает. Вы вроде на нормальных мужиков похожи, вы что - проплачены?»

«Пусть он огнем горит»

«Нет, спасибо, на… этого усатого»

«Тут весь народ против него»

«Его скоро свергнут»

«Хотелось бы его поменять, сколько можно уже?», - так встречали люди сборщиков подписей за Лукашенко.


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