Более 50 тысяч жителей Хабаровска вышли на протест 3 18.07.2020, 18:52

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Это рекордная для города акция протеста.

18 июля в Хабаровске прошла новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала — ее участники потребовали освободить его из московского СИЗО «Лефортово» и судить в Хабаровске. Число митингующих, вероятно, даже превысило количество людей, которые пришли на первый митинг 11 июля, получивший известность как самая массовая акция в истории города. Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева провела с митингующими весь день на 30-градусной жаре и подробно поговорила с ними о том, почему их энергия и желание защищать губернатора не угасают.

«Элиты — это не мы»

— Самое главное, возмутило, как его [Сергея Фургала] задерживали — за голову схватили. Ну я не знаю, он интеллигентный человек, как-то по-интеллигентному бы задержали, а так — нехорошо… — рассуждает хабаровчанка Галина, одна из нескольких десятков тысяч участников очередной акции протеста, которая прошла в городе 18 июля.

В вину арестованного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала она не верит. Галина, женщина с аккуратной завивкой и в медицинской маске, стоит в тени елок у здания краевого правительства на площади Ленина, с которой начинаются все митинги и шествия в поддержку Фургала — они идут в Хабаровске с 11 июля всю неделю по вечерам. Тем временем людей на площади становится все больше, они разворачивают плакаты: «ДВ. Мы своих не бросаем», «Сергей Иванович Я/Мы с вами», бело-сине-зеленые флаги Хабаровского края, большой транспарант «Свободу Сергею Фургалу». Но больше всего здесь людей с листами формата А4, на которых написано «Я/Мы Сергей Фургал».

Митинг должен начаться в 12 часов. Так написано на картинке, которую хабаровчане пересылают друг другу в мессенджерах. На ней фото Фургала в красной рамке и подпись «Пропал губернатор, особые приметы: носит синий костюм, очень любят в Хабаровске». Помимо этой рассылки, особой организации у митинга нет — популярные хабаровские блогеры призывов прийти на акцию не публиковали. Даже местный штаб Навального писал в своих соцсетях аккуратно — что планирует вести трансляцию с площади Ленина в субботу в 12.00. Накануне местный житель рассказал телеканалу «Дождь», что в WhatsApp начали взламывать чаты, в которых обсуждался митинг.

Через дорогу от площади висит большой баннер «Я/Мы просим тишины. Ваши пациенты больницы № 2». Издание DVhab.ru накануне написало, что баннер был заказан Министерством внутренней политики Хабаровска.

Ровно в 12 часов на площади собралось уже больше тысячи человек, они начинают скандировать «Фургал — наш выбор» и «Честный суд в Хабаровске». Хотя акция, как и все предыдущие, не была согласована, полиция в происходящее не вмешивалась, и только держала оцепление входа в правительство. Примерно через 15 минут толпа двинулась с площади по центральной улице Муравьева-Амурского в сторону Амура — уже привычным маршрутом, по которому хабаровчане ходили шествием всю неделю.

С утра на улице начали обновлять асфальт, так что три из четырех полос были заняты «Камазами» и катками. Оставшаяся полоса встала в глухую пробку. Но, кажется, водителей это не раздражало: многие выходили из машин и снимали шествие, кто-то выставлял в окошко листы с надписью «Я/Мы Сергей Фургал», кто-то сигналил в такт скандирующим.

Состав шествия очень разный — есть и подростки, и пенсионеры, люди 30-40 лет, несколько человек в инвалидных колясках. Минут через 30 шествие дошло до Амура. Люди растянулись по всей улице Муравьева-Амурского, скандируя: «Свободу». Идти дальше некуда, поэтому колонна сворачивает на боковую улицу Тургенева, а затем на более широкую улицу Ленина, где потоки людей снова слились в один. Сзади спуск, впереди подъем и вся огромная колонна видна как на ладони. Люди снова начинают скандировать: «Наш выбор, наш Фургал».

— Здесь изначально был военный городок, но сейчас он заселяется гражданскими, и здесь проблема в воде. [Военная] часть еще строила трубопровод, и вода была отвратительная из крана. Люди начали жаловаться Сергею Иванычу, и нам проложили водопровод, и в многоэтажке у нас теперь хорошая горячая вода, холодная вода чистая. Вода была такая… Не знаю, как она проходила проверку у предыдущих губернаторов, что она пригодна к питью, у меня шторку в ванной разъедало, — вздыхает она. — Очень много он помогал людям с болезнями, которым, например, было тяжело получить квоту, например, если пожилой человек. Трутнев говорит — ничего в крае не делалось, так если было бы так, люди бы не вышли. Говорят сейчас, что проплачено — но на проплаченных митингах никогда бы не пришло столько людей, чтобы меньше, чем за сутки люди просто столько дней подряд выходили. Это люди, которым он помог так или иначе.

— Многим на работе выписали предписание не участвовать в митингах, но люди не боятся, — говорит Дарья Некрасова из Эльбана. — Бояться нужно будущего без Фургала. Мы, дальневосточники, народ закаленный, у нас такие морозы, а сейчас такая духота, так что нам ничего не страшно, мы до сентября будем ходить.