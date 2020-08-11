Минчанин в знак протеста заблокировал «синюю» ветку метро 17 11.08.2020, 14:58

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Вот так поступают «памяркоўныя» белорусы.

Появилось cообщение о закрытии всей первой линии минского метро для посадки. Пользователь Twitter @FoxyAstronaut опубликовал фото протестующего, который заблокировал проезд поезда на станции «Октябрьская».

«Люди вышли из вагонов метро и хлопают», — написал он.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.