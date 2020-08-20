Журналисты телеканала «Беларусь 5»: Мы против действующей власти, против бандитов и террористов в погонах

Журналисты телеканала «Беларусь 5»: Мы против действующей власти, против бандитов и террористов в погонах5
- 20.08.2020, 21:06
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Ранее спортивный телеканал покинула группа журналистов.
В группе 1footby, которая ранее принадлежала телеканалу «Беларусь 5», появилось обращение к подписчикам, передает «Трибуна».
«Всем здравствуйте! Это бывшая группа телеканала «Беларусь 5». Мы несогласны с позицией государственных СМИ, мы против действующей власти, против бандитов и террористов в погонах, против насилия и пыток мирных граждан, против всего этого беззакония и беспредела. В связи с этим мы приняли решение реорганизавать группу
Жыве Беларусь!» – говорится в заявлении.
Также к посту был прикреплен бело-красно-белый флаг.
Ранее сообщалось, что комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение.