«Баста!»: План действий на 24 августа

«Баста!»: План действий на 24 августа77
- 24.08.2020, 9:45
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Останавливаться нельзя.
Друзья, сегодня был яркий, удивительный и необычный день. Мощный марш в Минске навсегда войдет в историю Беларуси. Мы вбили еще один гвоздь в крышку гроба диктатора, пишет телеграм-канал «Баста!».
Останавливаться нельзя. Двигаемся дальше!
Ключевые направления — наращивание уличной активности и расширение забастовки.
Протест
Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.
Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы — партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.
Вечером собираемся на центральных площадях, общаемся, танцуем, поем, обсуждаем новости.
Минск - площадь Независимости, 19.00. Время и место встречи — постоянно и неизменно!
Забастовка
Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто — прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.
Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не ведемся на предложения «не нагнетать ситуацию», «потерпеть», «остыть».
У нас очень четкие, понятные, измеримые требования и никакой компромисс до их выполнения недопустим!
План Б
Уже из нескольких источников нам сообщают, что в перепуганный Лукашенко в бронежилете не только ходит, но и спит. Его трясет от страха. Не исключено, что обезумевший Лукашенко введет военное положение и полностью обрубит интернет.
В этом случае выход один — всем на улицы и не уходить с них до полной победы.
Предпринимателям - обеспечить питание, транспорт, палатки. Офицерам запаса - организовать охрану митингов и демонстраций. Блогерам - продумать каналы передачи информации, айтишникам - возможности связи и координации. Чиновникам и силовикам - принять самое правильное решение в жизни и встать на сторону народа.
Требования
Они просты:
— отставка Лукашенко,
— освобождение политзаключенных.
Бессрочный протест - каждый день и до Победы!