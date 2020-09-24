Задержан актер Купаловского театра Андрей Дробыш 24.09.2020, 11:16

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Андрей Дробыш

Актера арестовали 23 сентября.

Актер Купаловского театра Андрей Дробыш был задержан вчера, 23 сентября. Информацию об этом tut.by подтвердили его родные.

Дробыш был задержан вчера вечером, 23 сентября, в районе станции метро «Восток». Он был доставлен в Первомайское РУВД и позже переведен на Окрестина.

Сейчас семья актера находится на связи с адвокатом.

Андрей Дробыш родился в 1982 году в городском поселке Воропаево Поставского района Витебской области. В 2006-м окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «Актерское искусство драмы и кино» (курс народного артиста Беларуси Валерия Раевского).

Работал в Купаловском с 2005 года. Был одним из первых актеров театра, кто подал заявление об уходе, протестуя против увольнения директора театра Павла Латушко и событий в стране.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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