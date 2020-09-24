Волейболистка Елена Гендель: Не знала, что у нас так много отважных людей 24.09.2020, 16:54

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Фото: vldinamo.ru

Спортсменка рассказала, как Беларуси изменилась в 2020 году.

Белорусская волейболистка Елена Гендель, которая сменила спортивное гражданство на российское, высказалась на тему действия властей после выборов президента, пишет сайт sport24.

— Что не так с правоохранительными органами?

— Их действия — шок. Я считала, что в нашей маленькой Беларуси все друг друга знают и никогда такого не будет. Про Окрестина даже говорить не хочу. Сейчас вот студентов жестко задерживают. У себя в фейсбуке я даже писала пост-обращение к ОМОНу и милиции. Понимаю, когда людей задерживают и для этого есть реальные предпосылки, но так зверски издеваться… Никто такого не ожидал. Мы живем в 21 веке, в центре Европы… Это нонсенс.

— Люди митингуют, потому что устали?

— Устали и весной почувствовали, что страну можно изменить. В воздухе пахло свободой. А сейчас они выходят, я так понимаю, против всех массовых задержаний. Выразить свое мнение — законно! Я, конечно, в шоке, что в таких количествах. У меня много друзей по миру, и они не только в ужасе от происходящего, но еще и приятно удивлены, что белорусы так сплотились.

— Для вас было удивлением, что белорусы способны на такое?

— Да. Никто особо политикой не интересовался, молодежь на выборы не ходила. Сейчас же… Для меня это приятное открытие. Не знала, что у нас так много отважных, честных, принципиальных и сильных людей. Это радует.

Заметьте, на всех митингах не было ни пьяных, ни наркоманов… Только светлые, интеллигентные, веселые, мирные люди. У всех улыбки на лицах. Никто никого не обижал, не оскорблял. Мне рассказывали, там была только доброжелательная атмосфера. Читала, что за все время существования суверенной Беларуси столько народа не выходило на митинги.

— Народ не забудет и не простит?

— Да! Такие вещи нельзя прощать. Виновные должны отвечать. Когда я смотрела все эти видео, где плакали мужчины… Это больно и страшно. Еще раз повторюсь: нельзя оставаться равнодушными, – сказала Гендель.

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