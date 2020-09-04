Завтра в Минске пройдет акция солидарности со студентами 1 4.09.2020, 18:32

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Акция начнется в 12:00 возле кинотеатра «Октябрь».

5 сентября в Минске пройдет акция солидарности в поддержку всех задержанных студентов, в особенности студентов Виктории Гранковской, Дмитрия Кривоноса и Владислава Стасевича, а так же в честь студентов МГЛУ, которых задержали в здании университета.

Время - 12:00. Цепочка будет выстраиваться от кинотеатра "Октябрь" в сторону улицы Якуба Коласа.

"Мы, студенты и работники БНТУ, хотим показать, что нам, людям, которые тесно связаны с БНТУ и высшим образованием, не безразлично то, что происходит в нашей стране и в частности в стенах нашего университета, - заявили организаторы акции. - Мы против того, что неизвестные люди в черном ходят по университету и задерживают студентов. Мы солидарны с теми студентами, которые отстаивали свои права, но к сожалению были задержаны. Мы хотим показать, что нас много, мы едины и всегда поддержим своих ребят!

Приглашаем всех неравнодушных, желающих поддержать ребят, людей, которые связаны с БНТУ: студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников!"

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