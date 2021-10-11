Пропагандисты сели в лужу из-за сюжета о пенсионерах 5 11.10.2021, 11:45

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Власти намекнули на низкие пенсии в стране.

ОНТ рассказало о беднейших пенсионерах, не называя суммы.

На телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором рассказали, что беднейшие пенсионеры живут в странах Балтии, обращает внимание nn.by. Такие данные приводит агентство Eurostat: показатель в Латвии — почти 48%, Эстонии — 43%, в Литве — 31%. Также говорится, что в этих странах не хватает рабочей силы, поэтому обсуждается повышение пенсионного возраста.

О каком показателе говорится в сюжете — непонятно, также не сообщается ничего о размере пенсий. Тем временем, в Латвии средняя пенсия составляет 367 евро, в Эстонии — 550 евро, в Литве — 441 евро. В Беларуси — 512 рублей (179 евро).

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