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Японские ученые научились стирать память

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  • 15.11.2021, 8:59
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Японские ученые научились стирать память

На данный момент — только лабораторных мышей.

Ученые разработали «стиратель памяти», подобный тому, что демонстрировался в фильме «Люди в черном». Как сообщает журнал Science сотрудники университета Киото провели удачный эксперимент по удалению воспоминаний на мышах, пишет bfm.ru.

Грызуны изучали новую задачу, затем подвергались оптическому воздействию специальным устройством и в результате полностью теряли воспоминания о том, что с ними до этого было. Технология основана на разрушении белка кофилина, который отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную.

Возможно ли тем же образом стереть память человека? Комментирует молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович:

— На самом деле не совсем так, как в этом фильме, когда просто каким-то приборчиком в глаза светят. Во-первых, эти животные генетически модифицированы. Они производят видоизмененный белок, который под воздействием света генерирует молекулы, которые приводят к локальному разрушению. А во-вторых, у них есть еще и второй модифицированный белок, который помогает этот свет воспринимать. Плюс им же нужно этот источник света вживить. То есть это мыши не просто генетически модифицированы, а им в голову, прямо в череп, сделано окошечко и вставлено туда оптоволокно, которое передает свет определенной частоты, который светит на те нервные клетки, которые там работают. Конечно, для человека это не годится. Потому что, во-первых, нам нужно вставлять это оптоволокно, которое будет светить в мозг. И если так светить на обычного человека, не модифицированного, то ничего не произойдет. Мы же точно пока не знаем, как работает память — мы знаем кусочки этого процесса. Мы знаем определенные узлы, через которые сигнал проходит. И там, когда у мышей вмешивались, воздействовали как раз на один из узловых частей системы. А у нас эта узловая часть в глубине мозга сидит, туда чтобы пролезть, нужно сантиметров десять мозговой ткани пройти.

По словам эксперта, ни о каком массовом применении речь не идет. Подобные эксперименты проводятся в рамках исследований работы мозга, а аналогия с известным фильмом не более, чем способ привлечь внимание.

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