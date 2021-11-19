Дерзкая операция: все подробности расследования Bellingcat о вербовке и плане поимки боевиков ЧВК «Вагнера» 10 19.11.2021, 14:52

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Фото: Pixabay

Авторы готовили выход этого текста почти год.

17 ноября расследователи Bellingcat обнародовали на своем сайте текст под названием «Анатомия Вагнергейта: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников». В нем подробно описывается замысел украинских спецслужб по выманиванию на территорию Украины боевиков, причастных к военным преступлениям на Донбассе и анализируются причины провала проекта под кодовым названием Авеню. Одновременно вышла публикация в российском издании The Insider (здесь и здесь), которое является давним партнером Bellingcat и принимало участие в расследовании.

Помощь в проведении расследования оказали белорусские кибер-партизаны.

В расследовании описываются методы вербовки «вагнеровцев» и подготовка их переправки из РФ в Беларусь. Оттуда они должны были вылететь в Турцию, но самолет предполагалось посадить на территории Украины, а подозреваемых — задержать.

Авторы готовили выход этого текста почти год, несколько раз откладывая анонсированное окончание расследования. В пояснении на сайте группы главный расследователь Христо Грозев пишет о сложных методах проверки фактов, которые пришлось применить.

Основными источниками информации стали записи телефонных разговоров «вербовщиков» (а на самом деле агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины) с наемниками, сканы документов, материалы белорусских «киберпартизан», а также интервью с задействованными в операции сотрудниками украинской разведки и двумя «вагнеровцами» из числа задержанных в Беларуси и затем экстрадированных в Россию.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на публикацию. Советник главы Офиса Михаил Подоляк заявил, что «почти вся информация» расследователей основывается на «интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб», а многие существенные факты не удалось независимо верифицировать.

«Новое время» пересказывает самые важные факты из материала Bellingcat.

Началось всё… с Цемаха

27 июня 2019 года в ходе совместной операции ГУР МОУ и СБУ на подконтрольной России территории на востоке Украины был выкраден бывший командир ПВО боевиков «ДНР» из Снежного Владимир Цемах. (Впоследствии его передали России в рамках обмена пленными, несмотря на запросы нидерландских и австралийских властей о его передаче Совместной следственной группе, которая занимается расследованием крушения рейса MH17).

Команде удалось вывезти Цемаха под воздействием седативных препаратов через пункт перехода на линии соприкосновения, усадив его в инвалидную коляску и сделав вид, что он — их больной родственник, которому срочно нужна медицинская помощь на подконтрольной территории Украины.

Несмотря на то, что украинские спецслужбы в ходе операции понесли потери (один сотрудник погиб, а другой был серьезно ранен), эта операция подняла боевой дух ГУР МО Украины и Департамента контрразведки СБУ, пишет Bellingcat.

«Эта операция показала, что российские спецслужбы пристально не следят за местоположением и безопасностью потенциальных важных свидетелей и/или целей для задержания. По словам бывших сотрудников ГУР МОУ, успех задержания Цемаха и знания об уязвимостях российских спецслужб… заставили команду пересмотреть ранее составленные планы. Теперь речь шла о более амбициозной спецоперации, целью которой должны были стать десятки или даже сотни подозреваемых», — сказано в статье.

Фиктивная ЧВК

Согласно бывшим сотрудникам спецслужб, осенью 2019 года на сеансе «мозгового штурма» в ГУР МОУ предложили создать фиктивную частную военную компанию для идентификации бывших наемников ЧВК Вагнера, воевавших против Украины на Донбассе.

«Специальная команда из шести человек стала разрабатывать легенду и подробный план. Чтобы минимизировать риск провала операции, они работали изолированно. Легенда должна была включать три элемента: заслуживающую доверия ЧВК для вербовки, правдоподобное иностранное задание и убедительного „куратора“ проекта якобы из российских спецслужб», — рассказали расследователи.

Команда решила использовать реальную ЧВК МАР, которая была основана в Санкт-Петербурге в 2012 году, но впоследствии прекратила деятельность. Украинцы зарегистрировали похожий домен и клонированный сайт chvk-mar.org (оригинальный сайт располагался по адресу chvk-mar.ru). Так они получили и домен электронной почты для переписки с кандидатами.

Затем нужно было придумать потенциально опасное задание, для которого потребовался бы боевой опыт отставных наемников. Выбор первоначально пал на миссию по охране нефтяных объектов на Ближнем Востоке, владельцем которых якобы являлась государственная компания Роснефть.

На роль главного рекрутера подошел спецназовец, известный под псевдонимом Сергей Петрович. Он хорошо ориентировался в жаргоне и культурном контексте российских наемников.

Можно было начинать операцию, которая получила кодовое название Авеню.

В дело вступает Шаман

Первая стадия проекта разочаровала разведчиков. На объявление о вакансии в охранную фирму, размещенное якобы «директором по персоналу ЧВК МАР», откликались сотни россиян, но почти все они не представляли никакого интереса для украинской разведки.

Тогда оперативники изменили стратегию.

Сергею Петровичу поручили провести собеседования с наиболее перспективными кандидатами. Его задачей было установить, можно ли использовать кого-то из них как прокси-вербовщиков. Для этого ему выдали специальный телефон без SIM-карты и с программой маскировки звонящего, которая была настроена на отображение сирийского номера телефона — наемникам сообщали, что их «куратор» в настоящее время находится в Сирии. Один из соискателей, Артем Миляев (позывной Шаман), 1981 года рождения, «выглядел особо многообещающе», рассказали расследователям сотрудники украинских спецслужб, знающие о проекте Авеню.

В первом же разговоре с «менеджером по кадрам» он предложил провести набор среди своих бывших подчиненных по штурмовой бригаде «ДНР».

В апреле 2020 года Сергей Петрович связался с Шаманом и спросил, сколько человек из его бригады можно нанять для «сирийского проекта ЧВК МАР». Миляев ответил, что ему нужно будет созвониться с каждым, так как многие могли поступить на службу к «музыкантам».

Спустя несколько дней Шаман сообщил, что «готов служить».

«Петрович и Миляев оговорили процесс работы с соискателями. Последний должен был направлять Петровичу списки бойцов по 10 человек, а Петрович затем должен был звонить каждому из них, ссылаясь на Шамана. После отбора каждого кандидата они должны были обращаться к Миляеву, который собирал бы их резюме и сопроводительные документы по электронной почте», — отмечается в расследовании.

В течение следующих двух месяцев агент ГУР МО звонил Миляеву более 40 раз, готовя его якобы к роли командира в новой операции. На записях, которые проанализировала Bellingcat, также слышно, как Петрович побуждает Шамана вербовать бойцов с недавним боевым опытом, особенно снайперов, операторов ПВО и наводчиков артиллерии. «Все эти навыки, вероятно, позволили бы сузить список кандидатов до тех, кто могли в ходе пребывания на востоке Украины совершить преступления, за которые их можно было бы осудить», — предполагают авторы.

В начале мая 2020 года Сергей Петрович рассказал Миляеву, что всего для проекта потребуется три взвода примерно по 50 бойцов в каждом; отправка на «объекты» якобы должна была состояться через несколько недель.

Венесуэла вместо Сирии

«К началу июня 2020 года на два электронных адреса, подконтрольных ГУР МОУ, пришли сотни страниц подробных, собственноручно написанных признаний в участии в военных действиях в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров, фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее неизвестные видео- и фотоматериалы о сбитии украинского военного вертолета над Донбассом в 2014 году. В резюме соискателей также содержались прямые признания и подробности того, как развивалась российская гибридная война в Украине. Некоторые боевики писали, что прибыли на Донбасс в 2014 году под видом ополченцев, а другие описывали свое присутствие там непосредственно в составе регулярных российских частей. Что важно, ГУР МОУ начала замечать среди соискателей имена из списка людей, которых их коллеги из СБУ разыскивали за серьезные преступления на востоке Украины», — выяснили в Bellingcat.

Затягивать переход к следующей фазе операции было опасно: соискатели требовали первых зарплат, угрожали пожаловаться в ФСБ и настаивали на личной встрече с «куратором». К счастью для организаторов, как раз тогда российские власти ввели коронавирусный локдаун; все российские аэропорты были закрыты для коммерческих рейсов. Это предоставило правдоподобные оправдания задержки.

Чтобы Шаман не терял мотивации, украинцы выплатили ему 320 000 рублей (около 5000 долларов). «Спецоперация стала представлять логистическую проблему: в условиях, когда 180 наемников требовали отправки „на задание“ и нуждались в постоянном внимании, жизнь Сергея Петровича превратилась в 24-часовой „телефон доверия“: ему приходилось поддерживать людей в семи разных часовых поясах и не позволять им записываться в реально существующие конкурирующие наемнические организации. Проект Авеню следовало либо похоронить, либо вдохнуть в него новую жизнь», — говорится в расследовании.

Новая легенда родилась в июне 2020-го. Шаману сообщили, что Сергей Петрович… погиб в бою в Сирии. Новый «куратор», Артур Павлович, предложил разбить группу Миляева на четыре взвода и поочередно отправить их в Венесуэлу — также якобы для охраны объектов Роснефти.

«По словам опрошенных бывших сотрудников разведки (которые подтверждает Временная следственная комиссия Верховной Рады), к этому моменту в команде возникли разногласия между теми, кто хотел свернуть проект, и другими (во главе с бывшим сотрудником контрразведки СБУ), которые хотели все же осуществить активную фазу операции. В итоге сторонники активного сценария взяли верх, и проект Авеню перешел в новую фазу: активной операции по задержанию», — сообщили расследователи.

28 минут

Массовый захват нескольких десятков человек теоретически был осуществим, если принудить к посадке самолет, перевозящий боевиков над Украиной. Учитывая препятствия для авиаперелетов в середине 2020 года, Минск являлся чуть ли не единственным аэропортом, откуда можно было добраться до хаба в Стамбуле.

Рейс провел бы около 28 минут в воздушном пространстве Украины, чего как раз хватило бы, чтобы провести процедуру экстренной посадки под ложным предлогом — острое недомогание одного из пассажиров или угроза взрыва на борту. Второй вариант не противоречил Чикагской конвенции, выглядел более удобным и менее рискованным, поэтому в ГУР МОУ остановились на нем.

Надежный человек, физически находясь в аэропорту Минска, должен был позвонить в украинский авиационный орган и предупредить, что подслушал разговор о том, что на борту вылетевшего самолета заложена бомба.

Минск был выбран для вылета, поскольку из-за локдауна вылет из России был невозможен.



Рейс из Минска должен был лететь над Украиной около 28 минут.



В это время должно было поступить сообщение о бомбе, и самолет был бы вынужден сесть в Украине. pic.twitter.com/LRr2PKohT7 — Беллингкэт (@bellingcat_ru) November 17, 2021

Реалистично было рассчитывать на захват максимум нескольких десятков наемников. Для этого Артур Павлович разделил «вагнеровцев» на четыре взвода примерно по 45 бойцов в каждом. Шаман должен был сохранить командование всей ротой, но при этом руководил бы и первым взводом, так что входил в список первых 48 вылетающих.

Треть из этого списка были без опыта войны в Украине, чтобы члены взвода ничего не заподозрили, вдруг выяснив, что все они поголовно оказались ветеранами «ЛДНР».

В сезон отпусков украинцы смогли достать только 34 билета на рейс Минск — Стамбул, вылетавший 25 июля 2020 года. Остальных наемников из взвода № 1 обещали отправить в Турцию спустя несколько дней.

Дата возвращения была запланирована на 19 октября, билеты были заказаны на прямой рейс Стамбул — Москва. Шаман дал членам группы указание собраться на центральном автовокзале Москвы 24 июля, откуда они должны были отправиться на автобусе в Минск, а по прибытии сразу направиться в аэропорт, откуда вылетали следующим утром, в 10:50.

«33 участника первой группы добрались до Москвы вовремя, хотя один из них (Игорь Тараканов) в последний момент решил отказаться от задания и не явился на место сбора. Миляев выдал каждому суточные, фиктивные соглашения о трудоустройстве в белорусской компании, распечатки электронных билетов и копию страховки группы. Все выглядело организованно и профессионально. Выдача суточных, по-видимому, развеяла некоторые опасения, накопившиеся за много недель задержек и изменений планов», — выяснили журналисты.

Когда всё пошло не так

Президент Украины Владимир Зеленский был в курсе операции Авеню с 15 июня 2020 года. И он, и министр обороны одобрили план, рассказали Bellingcat сотрудники разведки. В нынешнем руководстве ГУР не подтвердили, и не опровергли это, Офис президента не ответил на вопросы расследователей.

За день до отправки наемников тогдашний глава ГУР МОУ Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий прибыли в Офис президента для последнего доклада о спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично. По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Это связывалось с договоренностью о перемирии на Донбассе, которое вступало в силу 27 июля 2020 года.

Бурба ответил, что перенос невозможен, поскольку «это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу». По словам Бурбы, далее представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней. Дату вылета и захвата наемников перенесли на 29 июля 2020 года, билеты перебронировали.

«Вагнеровцам» пообещали оплачивать дни, проведенные ими в Минске как рабочие.

Однако был и второй фактор, предусмотреть который на этапе планирования спецоперации не представлялось возможным, — политическая ситуация в Беларуси накануне президентских выборов 9 августа 2020 года.

«Паранойя Лукашенко касалась не только якобы попыток Запада свергнуть его. Он также опасался предательского вмешательства со стороны своего единственного союзника — Кремля», — отмечает группа расследователей.

27 июля 32 из 33 прибывших переехали в санаторий Беларусочка под Минском. Еще один, у которого был белорусский паспорт, остался у родственников в Минске.

Один из наемников, опрошенных Bellingcat, рассказал, что утром 28 июля он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле санатория. Они узнали в нем автомобиль для слежки, но не придали этому большого значения, решив, что белорусские спецслужбы просто приглядывают за ними, чтобы удостовериться, что те покинут страну, не устроив никаких проблем.

На следующее утро, в 04:30, санаторий взяла штурмом команда спецназа Альфа КГБ Беларуси. В номера наемников через балконы выстрелили светошумовыми гранатами. Члены штурмовой группы, одетые в балаклавы, наставили на россиян оружие и заковали их в наручники. Затем они заставили их лечь на кровати лицом вниз и закрыли их головы подушками, роясь в багаже и одежде в поисках оружия.

Вскоре прибыл ОМОН и отвез россиян в отделение милиции. Следующие 22 часа взвод Миляева держали в наручниках, на коленях и лицом к стене. Им зачитали документы об аресте и предъявили обвинения.

По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди (вероятно, из КГБ) выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота.

Конец истории

Целую неделю в Москве уверяли, что произошло недоразумение и что задержанные мужчины направлялись через Беларусь в «третью страну». Но постепенно, предполагают в Bellingcat, российское ФСБ обнаружило украинский след по крайней мере части операции. В частности, речь шла о логе IP оригинального объявления на работе в фиктивной ЧВК на сервисе Avito, а также об украинской регистрации одного из турагентств, заказавших билеты в Стамбул для наемников.

Президент РФ Владимир Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию, но тот вплоть до дня выборов 9 августа настаивал, что не верит российской версии (хотя запрос Украины об экстрадиции «вагнеровцев» тоже не удовлетворил).

Однако вспыхнувшие в столице протесты против фальсификации выборов, по-видимому, заставили Лукашенко отдать наемников Москве.

«Их отпустили в Россию только 16 августа, вывезя в некий населенный пункт под Москвой и поместив в 14-дневный карантин. В течение этих двух недель, по словам наемников, 32 россиян регулярно допрашивали сотрудники ФСБ, которые пытались составить для себя картину событий, произошедших с тех пор, как первый наемник откликнулся на объявление о работе на российском сайте почти годом ранее», — завершили рассказ расследователи.

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