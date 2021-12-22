Белорусские пенсионеры получают в разы меньше соседей 22.12.2021, 12:18

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фото: БЕЛТА

Однако пропагандисты предпочитают об этом молчать.

В Беларуси чиновники не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до 40%, но выполнить это не удается. Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, продолжают снижаться.

Сайт Charter97.org посмотрел, сколько получают пенсионеры в нашей стране и соседних.

Средняя пенсия по старости в Литве составляет порядка 525 долларов США, в Польше – 630, Латвии – 479, России – 230, Украине – 146.

Из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома следует, что на 1 ноября средний размер всех пенсий в Беларуси составил 551,54 рубля или около 218 долларов США. Стоит отметить, что в Беларуси одна из самых больших инфляций в регионе.

Из этих данных видно, что пенсионеры из западных стран-соседей получают в разы больше, чем в Беларуси.

Особенно забавным на фоне этих цифр выглядят сюжеты белорусских пропагандистов о том, «как плохо живут пенсионеры в странах Балтии». Однако о размерах пенсий в этих сюжетах предлагают молчать.

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