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В Минске задержали ряд журналистов независимых СМИ

  • 27.03.2021, 16:07
В Минске задержали ряд журналистов независимых СМИ
Фото: Getty Images

Власти испугались правды.

В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан, также задержана журналистка Екатерина Карпицкая.

Машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего ОМОНовец сопроводил его в автозак.

Ранее в районе площади Бангалор были задержаны редакторы портал tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик.

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