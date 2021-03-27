В Минске задержали ряд журналистов независимых СМИ
- 27.03.2021, 16:07
Власти испугались правды.
В районе площади Бангалор в Минске силовики задержали главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича и фотографа издания Надежду Бужан, также задержана журналистка Екатерина Карпицкая.
Машину журналистов остановили сотрудники ГАИ. Мартиновича сперва повели на беседу, после чего ОМОНовец сопроводил его в автозак.
Ранее в районе площади Бангалор были задержаны редакторы портал tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик.