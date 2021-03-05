Пан или пропал Сергей Герасимчук, «Зеркало недели»

5.03.2021, 13:13

О президентской «игре на выживание» в Республике Молдова.

В последний день февраля, находясь в Молдове, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что победа Майи Санду на президентских выборах в ноябре 2020 года открыла окно возможностей для более тесных отношений между Молдовой и Европейским Союзом. Но насколько широко откроется само окно, будет зависеть от молдовских партнеров. Майя Санду в свою очередь подчеркнула, что граждане Молдовы хотят очищения от коррупции, реформы — необратимы, а воплотить их можно путем досрочных парламентских выборов. Уже 2 марта Санду заявила, что роспуск парламента состоится 23 марта.

Собственно, тема досрочных выборов была сквозной в президентской кампании Майи Санду в прошлом году. Это естественно, ведь Молдова — парламентская республика. До 2016 года и президента там избирали в парламенте. Более того, с 2009-го по 2012 год страна вообще жила без президента: парламентские силы не могли выбрать консенсусную фигуру. Сейчас, когда правила изменились и президента избирают с прямым мандатом, даже всенародно избранный президент может воплотить свои предвыборные обещания лишь тогда, когда будет опираться на большинство в парламенте. Такого большинства у Майи Санду нет, и досрочными выборами она пытается решить эту проблему.

«Не бейте птицу на взлете»

Сразу после выборов создавалось впечатление, что добиться роспуска парламента будет несложно. Оппонентов Майи Санду деморализовала ее убедительная победа, ведь своего оппонента Игоря Додона она опередила на 15,9%. Вскоре премьер-министр Ион Кику подал в отставку. Несостоятельность законодательного органа избрать нового премьера должна была стать основанием для роспуска парламента, а уже в его новом составе сторонники Майи Санду надеялись сформировать новое большинство, ключевой составляющей которого должна была бы стать пропрезидентская партия «Действие и солидарность». В соответствии с таким сценарием Майя Санду внесла в парламент на пост главы Кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы, за которую не проголосовал ни один из депутатов. Следующим шагом должно было бы стать повторное внесение этой же кандидатуры и после еще одного провального голосования — запуск процедуры досрочных выборов. Но оппоненты Майи Санду оправились от поражения, проконсультировались с коллегами из Москвы (туда Игорь Додон наведался в день голосования за Наталью Гаврилицу) и решили сломать планы президента. Конституционный суд Молдовы запретил повторно вносить кандидатуру Гаврилицы, а Партия социалистов Республики Молдова объединила усилия с партией «Шор» и выдвинула своего кандидата — Мариану Дурлештяну. Вносить этого кандидата Майя Санду отказалась. Или перевыборы парламента, или импичмент президенту — поставила вопрос ребром президент Молдовы. Декоративным лидером государства она быть не хочет, да и не может, ведь невыполнение обещаний стало бы для Майи Санду политическим самоубийством.

С таким подходом лидер Молдовы играет в «пан или пропал», — досрочные парламентские выборы усилят ее позиции и докажут как гражданам Молдовы, так и всему миру решительность Майи Санду и ее готовность внедрять обещанные реформы. Импичмент маловероятен, — его на общенациональном референдуме должны были бы поддержать больше граждан, чем те, кто отдал свои голоса за президента. Но если импичмент все же состоится, то он похоронит как политические перспективы самой Санду, так и европейские перспективы Республики Молдова. Фактически это станет реваншем пророссийских социалистов.

Нож в спину от партнера

Интересна в нынешней молдовской политической игре роль недавнего соратника Майи Санду — Андрея Нэстасе. Вместе политики противостояли сначала молдовскому олигарху и фактическому хозяину Молдовы Владу Плахотнюку (находящемуся сейчас в международном розыске), потом — президенту Игорю Додону. Но сейчас Андрей Нэстасе решил поставить собственные интересы выше общих и заявил, что тоже готов сразиться за премьерское кресло. А следовательно, кроме Марианы Дурлештяну, на политическом небосклоне Молдовы возник еще один кандидат в премьеры, то есть — еще одна потенциальная преграда на пути Майи Санду к досрочным парламентским выборам.

Кстати, Андрей Нэстасе никогда не был удобным партнером. В блоке ACUM, куда входили как «Платформа Достоинство и правда», которую он возглавляет, так и «Действие и солидарность» Майи Санду, постоянно возникали споры о первенстве лидеров. Несмотря на заметно большую электоральную привлекательность Майи Санду, Нэстасе всегда стремился играть первую скрипку — возглавить правительство, баллотироваться в президенты, и вот снова бывший партнер «вонзает нож в спину» президенту.

Примечательно, что свою неоднозначность Андрей Нэстасе продемонстрировал и в отношениях с Украиной. Ведь когда в ПАСЕ проходило голосование за возвращение российской делегации, Нэстасе как делегат от Молдовы голосовал за это решение.

Возможно, уже тогда осознав, что пребывание в тени проевропейской Майи Санду лишает его политических шансов, политик решил разложить яйца по разным корзинам.

Неопределенные результаты: за кого будет играть Ренато Усатый?

Уже скоро политическая интрига в Молдове достигнет своей кульминации и развязки. 23 марта парламент будет распущен. Конечно, социалисты Игоря Додона будут обжаловать такое решение, и пока что до конца непонятно, согласится ли Конституционный суд Молдовы с решением Майи Санду. Ведь он достаточно однозначно разъяснил, что когда парламент выдвигает кандидатов в премьеры, то вносить их на голосование — обязанность президента.

Но даже если все пойдет по плану президента и ее команды — в конце концов на их стороне избиратели и Европейский Союз, — полностью ли изменится политический ландшафт в парламенте Молдовы после досрочных выборов? Сейчас «Действие и справедливость» — лидер политических рейтингов. Однако гарантий формирования монобольшинства в новом парламенте нет, — поэтому президентской силе придется строить коалицию. Очевидно, Партия социалистов Республики Молдова и партия «Шор» как перспективные партнеры не рассматриваются. Остается лишь одна ныне «проходная» политсила — «Наша партия» Ренато Усатого. Этот неоднозначный политик со шлейфом скандалов, уголовных дел и партнерства с российской ЛДПР накануне второго тура президентских выборов поддержал Майю Санду, и в ее окружении не исключают, что его партия войдет в новую правительственную коалицию. Но насколько дееспособной будет такая коалиция и не будет ли тормозить проевропейское движение Молдовы Ренато Усатый — вопрос открытый, а следовательно, открытым остается и вопрос, станет Майя Санду «железной леди» или «королевой без полномочий» в Республике Молдова?

Украинский интерес

С избранием Майи Санду отношения между Украиной и Республикой Молдова существенно улучшились. Возобновился президентский диалог, и свой первый зарубежный визит новоизбранный президент осуществила в Киев. Лидеры государств обсудили множество планов — от совместной борьбы с коррупцией и контрабандой до общих усилий на пути евроинтеграции. Достоверность воплощения этих замыслов зависит от того, сможет ли Майя Санду победить своих оппонентов. Поэтому и в Украине за ходом событий в соседней Молдове следят внимательно и с надеждой на победу проевропейских сил.

Сергей Герасимчук, «Зеркало недели»

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