Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах

Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах3
- 25.05.2021, 12:30
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«Укрзалізниця» объяснила мотивы запрета.
Акционерное общество «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») с 10 мая запретило перевозку белорусских грузов вагонами, принадлежащими резидентам Российской Федерации.
Как сообщили «Радыё Свабода» в департаменте информационной политики украинской железной дороги, таким образом они хотят сократить простой вагонов, принадлежащих украинским операторам.
При этом в департаменте уточнили, что запрет не распространяется на использование грузовых возможностей других собственников подвижного состава и не касается видов продукции, перевозимой железной дорогой.
Одновременно, с 18 по 31 мая запрещены все грузовые перевозки на адрес УП «Белстеклопром», Гомельского вагоностроительного завода, одного вагонного участка Гомельского отделения Белорусской железной дороги, Гомельского ООО «Байтимбер» (занимается производством лесо - и пиломатериалов в Гомеле и Гомельской области).