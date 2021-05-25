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Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах

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  • 25.05.2021, 12:30
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Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах
фото: Тетяна Довган

«Укрзалізниця» объяснила мотивы запрета.

Акционерное общество «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») с 10 мая запретило перевозку белорусских грузов вагонами, принадлежащими резидентам Российской Федерации.

Как сообщили «Радыё Свабода» в департаменте информационной политики украинской железной дороги, таким образом они хотят сократить простой вагонов, принадлежащих украинским операторам.

При этом в департаменте уточнили, что запрет не распространяется на использование грузовых возможностей других собственников подвижного состава и не касается видов продукции, перевозимой железной дорогой.

Одновременно, с 18 по 31 мая запрещены все грузовые перевозки на адрес УП «Белстеклопром», Гомельского вагоностроительного завода, одного вагонного участка Гомельского отделения Белорусской железной дороги, Гомельского ООО «Байтимбер» (занимается производством лесо - и пиломатериалов в Гомеле и Гомельской области).

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