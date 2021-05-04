Медики назвали продукт, одна чашка которого улучшает здоровье легких 4.05.2021, 10:33

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Исследователи проанализировали данные экспериментов с участием более одного миллиона человек из США, Европы и Азии.

Новое исследование медиков показывает, что употребление йогурта также способствует здоровью легких, помимо поддержания пищеварительной системы в отличной форме.

Исследование, проведенное в октябре 2020 года, показывает, что ежедневное употребление чашки йогурта может снизить риск рака легких. Исследователи обнаружили, что участники исследования, которые ежедневно ели эту полезную закуску, имели на 20 процентов меньше шансов заболеть раком легких. Участники, которые сочетали потребление йогурта с диетой с высоким содержанием клетчатки, снизили риск рака легких на целых 30 процентов, пишет healthinfo.ua.

Для этого исследователи проанализировали 10 когортных исследований с участием более одного миллиона человек из США, Европы и Азии. Они изучили потребление участниками пищевых волокон и йогурта, а затем проследили, у скольких из них со временем развился рак легких. В конце анализа они разделили свои результаты на три основные группы - только йогурт, только с высоким содержанием клетчатки и и йогурт, и с высоким содержанием клетчатки.

Основываясь на результатах, участники, которые ежедневно ели около одной бадьи йогурта, снизили риск рака легких на 19 процентов. Те, кто придерживался диеты с высоким содержанием клетчатки, богатой фруктами, овощами и хлебом, сообщили о снижении риска на 15%. Участники, соблюдающие диету с высоким содержанием клетчатки вместе с йогуртом, снизили риск рака легких на 33 процента.

По словам исследователей, пребиотики из диеты с высоким содержанием клетчатки и пробиотики йогурта работают рука об руку, снижая риск рака легких. Пребиотики относятся к разновидности клетчатки, которую человеческий организм не может переваривать. Они служат пищей для пробиотиков, живых бактерий и дрожжей, содержащихся в йогурте.

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