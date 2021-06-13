Словакия не планирует покупать новые партии российской вакцины «Спутник V» 13.06.2021, 17:45

Российская вакцина оказалась невостребованной среди словаков.

Правительство Словакии не планирует покупать новые партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" из-за низкого спроса на этот препарат. Об этом в эфире телеканалу France 24 11 июня сказал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

По его словам, сейчас в Словакии есть 200 тыс. доз этой вакцины. Вакцинироваться ею захотели около 5–6 тыс. граждан страны.

Глава МИД отметил, что "Спутник V" разрешен в стране к применению, но людям известно, что это незарегистрированная вакцина. Он сослался на опрос, проведенный несколько месяцев назад, который показал, что часть населения Словакии указала, что хочет вакцинироваться только этой вакциной.

В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря 2020 года. По данным министерства здравоохранения Словакии на 13 июня, прививку той или иной вакциной получили 1,8 млн человек, из них 1,1 млн вакцинированы полностью. Население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

Словакия стала второй страной ЕС, где применяют российскую вакцину без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Первой была Венгрия, одобрившая применение "Спутника V" и начавшая его использование еще в феврале. Венгрия также провела дополнительные испытания препарата в своей лаборатории, после сомнений в адрес вакцины, высказанных в Словакии – местное издание заявило, что закупленный препарат не идентичен тому, который получил одобрение в публикации авторитетного журнала The Lancet.

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