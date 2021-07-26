Победа неизбежна
- Telegram-канал «Баста!»
- 26.07.2021, 8:13
Бейте режим со всех сил.
Друзья, наша борьба продолжается! Каждый день тысячи смелых и сильных белорусов приближают нашу страну к свободе. Кто-то занимается агитацией, кто-то поднимает боевой дух соседей протестными символами, а кто-то полностью закончил свои финансовые отношения с режимом и ушёл в отпуск до победы.
Мы искренне гордимся партизанами и выражаем поддержку и солидарность!
Уже наступил этап, когда решающую роль играет наша личная ответственность и осознанность. Сейчас нельзя остаться крайним и отсидеться, нельзя «постоять в сторонке» и понаблюдать.
Нам всем известна ахиллесова пята диктатора — его деньги. Его деньги — наши налоги. И так появился вопрос для каждого: готов ли ты идти на компромисс с совестью и продолжать кормить режим прямо или косвенно?
Наша победа — неизбежна, вопрос только во времени. Каждый из нас имеет множество возможностей ударить по диктатуре: узнайте, какие есть у вас и бейте со всех сил!
Жыве Беларусь!
Telegram-канал «Баста!»