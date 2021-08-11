Политолог: Как только российские войска начнут действовать не по легенде учений, Лукашенко будет очень мало стоить 7 11.08.2021, 8:44

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Период маневров «Запад-2021» будет действительно напряженным.

Значительная часть выступления белорусского правителя на «большом разговоре» была посвящена Украине – чего стоят хотя бы обвинения в подготовке боевиков с помощью «западных кураторов» и контрабанде оружия, сообщение о сотрудничестве с представителями так называемой «Луганской народной республики» и совет украинскому президенту принимать закон (о коренных народах) «после разговора с Путиным»…

Какие цели преследует Лукашенко, разбрасываясь обвинениями, и к чему из сказанного стоит относиться со всей серьезностью?

– Есть анекдот о том, как обезьяна разрывается между умными и красивыми. Вот господин Лукашенко по причине того, что значительная часть мирового сообщества не признает его президентом Беларуси, пытается разорваться: с одной стороны, показать, какой он мощный руководитель со «стальными принципами», а с другой – делает заявления, которые позволяют ему чуть-чуть удлинить «поводок» в отношениях с Кремлем. Я за то, чтобы он удлинял этот поводок, но против, чтобы это было за счет Украины, – отметил украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью «Еврорадио».

«Факт сотрудничества с ЛНР – повод ввести санкции»

– Когда прошла информация о том, что следователи из так называемой ЛНР на самом деле приезжали в Беларусь – это было практически сразу после задержания Романа Протасевича – я воспринимал это, как информационно-психологическую операцию России и против Украины, и против Беларуси.

Потому что впустить так называемых следователей из так называемой «Луганской народной республики», фактически, бандитской, и позволять им какие-то юридические действия на территории своей страны, это значит, сделать достаточно четкий шаг к ее <ЛНР> признанию. По крайней мере, об этом будет трубить кремлевская пропаганда.

Лукашенко об этом сказал. Я бы хотел увидеть документ, который подтверждает этот визит. И с моей точки, сам факт визита псевдоследователей в СИЗО, где содержался Протасевич, был бы достаточным для того, чтобы говорить о том, что Украина должна вводить секторальные санкции против Беларуси и поставить Лукашенко на место.

Он, очевидно, немного забыл, что товарооборот между нашими странами по итогам прошлого года составил порядка 4,5 млрд долларов, из которых 2,7 – позитивное сальдо Беларуси, то есть Беларусь продает в Украину гораздо больше, чем покупает.

«Запад-2021» будет напряженным для всех соседей»

К чему повторение о «закрытой» и дополнительно усиленной границе с Украиной, через которую на территории Беларуси якобы попадает невероятное количество оружия? Быть может, эти заявления укладываются в выбранную режимом стратегию «кругом враги», «Запад хочет развязать третью мировую войну» и растущая напряженность в отношениях может привести к провокации на белорусско-украинской границе?..

– Если в окружении Лукашенко есть люди, которые смотрят хоть на шаг вперед, то они должны понимать: как только российские войска в Беларуси начнут действовать неконтролируемо, не по легенде учений, а по тому, как им будут указывать из Москвы – что бы после этого ни заявлял Лукашенко, его слова будут очень мало стоить.

Поэтому период учений «Запад-2021» будет действительно напряженным для всех соседей Беларуси.

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