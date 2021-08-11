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Зеленский подписал документ, чтобы донести до каждого украинца ценность членства в НАТО

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  • 11.08.2021, 17:58
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Зеленский подписал документ, чтобы донести до каждого украинца ценность членства в НАТО
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Более 50% жителей Украины уже поддерживают эту инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции до 2025 года, целью которой декларируется «донести до каждого украинца» ценность членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«Цель документа - наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны», - отмечает Офис президента.

Среди прочего, планируется, что этот вопрос будет включен в учебные программы.

Должен быть создан тематический веб-портал для размещения информации о реализации реформ, приближающих Украину к НАТО, планируется выпуск информационно-просветительских материалов.

Также планируется привлекать независимых экспертов из аналитических центров и общественных организаций и международных партнеров к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.

«Ожидается, что предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне - поддержки евроатлантических стремлений Украины и необходимых для этого реформ», - добавляет Офис президента.

В течение следующих трех месяцев должны создать план мероприятий по реализации стратегии.

Несколько месяцев назад почти 54% украинцев в соцопросе Центра Разумкова ответили, что поддерживают вступление Украины в НАТО и более 60% - вступление в ЕС.

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