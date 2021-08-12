«Слово года для белорусов — достоинство» 1 12.08.2021, 9:52

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Наталья Дулина

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Преподаватель Наталья Дулина рассказала, почему нужно не сдаваться.

До 2020 года Наталья Дулина была преподавателем Минского лингвистического университета. Она поддержала перемены в Беларуси и своих студентов, которые выступили против насилия и фальсификации выборов.

После попытки забастовки Наталья Дулина стала известна в Беларуси.

В беседе с «Нашей Нивой» Наталья рассказала, почему белорусы не должны сдаваться.

«Прошел год после августовских событий.

Очень радует, что люди, оказавшиеся в тяжелых условиях, не ломаются и остаются людьми. Раньше мне казалось, что немногие могут пройти такие испытания. А теперь я вижу, что большинство людей ведут себя очень прилично. Благодаря им я тоже стала сильнее.

Если бы меня как лингвиста спросили, какое слово можно назвать ключевым в этом году, какое слово характеризует Беларусь и белорусов, я бы выбрала «достоинство». Оно неоднозначное, имеет разные стороны и оттенки. Но благодаря ему мы можем описать все, что мы открыли в себе, что чувствуем по отношению друг к другу, что делает нас счастливыми, а что нет.

Еще меня приятно удивило, что мы с белорусами смотрим в одну сторону, что рядом есть единомышленники. Раньше я более скептически относилась к людям. Был такой стереотип. После августа мое окружение не изменилась. Люди, как были моими единомышленниками, так и остались. Да, некоторые открылись неси лучшей стороны. Но я не чувствовала разочарования. История показывает, на какую подлость способен человек, поэтому ничего странного здесь нет. Меня больше удивляют и шокируют положительные примеры, когда человек оказывается сильным, достойным, проявляет солидарность. Желание помочь, попытка окружить заботой могут пробить меня на слезы больше, чем отрицательные примеры.

В сегодняшнем контексте я не пессимист. Я прекрасно понимаю: даже если Лукашенко уйдет, могут объявиться его соратники, которые просто так не откажутся от власти. Но я все равно думаю, что все будет хорошо. Мы не вернемся к тому, что было раньше. Наш народ переживает очень травматичный, но в то же время ценный опыт. Поэтому я рада, что сейчас нахожусь в Беларуси. Я не хочу уезжать, тогда мне было бы очень грустно и некомфортно, меня вдохновляет то, что я здесь».

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