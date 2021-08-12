Ученые рассказали, как бонобо и шимпанзе здороваются друг с другом 3 12.08.2021, 12:55

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При расставании они также прощаются.

Почти любые встреча и расставание между людьми происходят в рамках принятого в обществе ритуала. По меньшей мере мы стараемся приветствовать друг друга и прощаться. Такие же «привет» и «пока» обнаружили в группах наших близких родственников — шимпанзе и бонобо (карликовых шимпанзе). Об этом рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале iScience, пишет Naked science.

Рафаэла Хисен (Raphaela Heesen) и ее коллеги из Даремского университета проследили за поведением приматов, содержащихся в неволе, и зафиксировали в общей сложности 1242 акта взаимодействия между ними. Приветствия заметили в 69 процентах взаимодействий у шимпанзе и в 90 процентах — у бонобо. Прощания — в 86 процентах случаев у шимпанзе и 92 процентах — у бонобо. Ученые связывают это с разной общественной структурой у них: шимпанзе более иерархичны, нежели бонобо с их почти эгалитарными сообществами. Равенство требует большего внимания к социальным взаимодействиям.

Разумеется, приматы не используют речь и вместо этого обмениваются прикосновениями и долгими взглядами в глаза — как, впрочем, и люди в некоторых обстоятельствах. «Любопытно, что этот паттерн отражает поведение людей, которое считается “социальным этикетом” или “вежливостью”, — говорит Рафаэла Хисен. — Общаясь с хорошим другом, мы уделяем этому меньше внимания, и то же происходит у бонобо».

Продолжительность подобных взаимодействий определяется взаимным положением в иерархии. Чем ближе особи друг другу, тем более короткими становятся приветствия и прощания. И наоборот, в некоторых случаях эти действия «удлиняются», включают держание за руки, трение головами, иногда короткую игру или взаимный груминг — вычесывание. Впрочем, «вежливые» приветствия и прощания — далеко не единственная «человеческая» черта бонобо. Не так давно было показано, что они сопереживают и утешают друг друга в невзгодах.

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