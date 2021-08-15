Названы особенности, благодаря которым некоторые люди невосприимчивы к COVID-19

Названы особенности, благодаря которым некоторые люди невосприимчивы к COVID-192
- 15.08.2021, 14:40
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Наличие таких признаков не гарантирует пожизненной защиты от заражения.
О том, почему для некоторых людей COVID-19 не несет опасности, рассказал Арег Тотолян, академик РАН, пишет healthinfo.ua.
Как объяснил эксперт, исследования проведенные в НИИ, которым он руководит, показали, что есть люди, организмы которых не воспринимают коронавирус. Такой способность отличаются, обладатели большого количества интерферона альфа, высокого уровня лимфоцитов в крови, а также кое-каких генетических особенностей. По его словам, есть и другие причины, изучение которых только начинается.
Кроме того, эксперт отметил, что даже наличие таких признаков не гарантирует пожизненной защиты от заражения COVID-19. Это связано с тем, что иммунитет человека имеет свойство меняться. Так, например, к его угнетению может привести избыточное количество стрессовых ситуаций в жизни человека.
«На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», - пояснил специалист.